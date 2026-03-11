El exministro Miguel Sebastián: "Esta es una guerra ilegal, nadie sabe para qué nos ha metido Trump"

El economista y exministro de Industria, Turismo y Comercio entre 2008 y 2011 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, ha sido entrevistado este miércoles por Susanna Griso en Espejo Público. Durante la conversación ha analizado la situación política y económica marcada por el contexto internacional y el debate en torno al posicionamiento del Gobierno de Pedro Sánchez.

“No a la guerra”

Preguntado por si el mensaje de “no a la guerra” busca realmente defender la soberanía de España o responde a una estrategia política, Sebastián ha matizado el sentido del eslogan: “El problema del eslogan ‘no a la guerra’ es el ‘la’. Porque no es un 'no' a cualquier guerra genérica, el eslogan es ‘no a esta guerra’, porque esta es una guerra primero ilegal y segundo, no tiene ningún sentido. Nadie sabe para qué nos ha metido Trump en esta guerra, nadie lo sabe”, ha afirmado en referencia al expresidente estadounidense Donald Trump.

En materia económica también ha abordado el debate sobre las cuentas públicas: “La frase no tenemos presupuestos es errónea, en España siempre hay presupuestos, lo que puede es no haber un presupuesto nuevo, pero tienes el anterior. Hasta ahora, los presupuestos que teníamos eran demasiado expansivos”.

Sebastián también ha sido preguntado por las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que han provocado un choque con el presidente del Consejo Europeo, António Costa. El exministro considera que la dirigente europea se equivocó en su planteamiento: “Creo que Von der Leyen se equivocó porque la esencia de la UE es respeto a las reglas. Sorprendió a todo el mundo porque Europa está preparando la estrategia de seguridad europea en respuesta a la de Trump. Todo el mundo se quedó descolocado con este mensaje”.

Las medidas económicas

España sigue sin aplicar nuevas medidas para contener la subida de precios mientras el Gobierno mantiene una ronda de contactos con los distintos grupos políticos. Ante la comparación con la rapidez de Portugal, Sebastián ha defendido que es necesario medir primero el impacto real de la crisis: “Si tú tratas de enmascarar la caída de la renta de nuestro país, estás haciendo un flaco servicio, eso es lo que no hay que hacer”, ha señalado. También ha criticado algunas propuestas económicas sobre la mesa: “Una bajada generalizada del IVA no es ayudar a colectivos. Tú puedes ayudar al agricultor o al transporte, a cambio de que no trasladen la subida al transporte o a los bienes agrícolas. Pero la bajada del IVA es una barbaridad y la subida del salario que propone Alberto Núñez Feijóo es un disparate económico, eso crea más inflación”.

Sobre el momento de actuar, ha insistido en que el Ejecutivo debe evitar reaccionar de forma precipitada: “¿Cuándo hay que actuar? ¿Se debe actuar a los diez días? Hay que esperar a ver la magnitud del choque, el Gobierno no puede hacer política económica en función de la pantalla de ordenador de lo que hace la bolsa”. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha defendido bajar los impuestos de la luz y la gasolina en lugar de bonificar su consumo. Una propuesta que Sebastián rechaza: “Bajar los impuestos a todos los consumidores es ineficiente e injusto, muy poco equitativo. Primero hay que proteger a la gente más vulnerable”, ha subrayado.

Corrupción en el PSOE

La entrevista también ha abordado la declaración prevista de Koldo García en el Parlamento de Navarra por las supuestas mordidas en adjudicaciones públicas y la trama que salpica a antiguos dirigentes socialistas como José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Sebastián se ha mostrado muy crítico con el caso: “Me parece lamentable. Yo cuando estaba en el ministerio me di cuenta de que había unos controles tremendos y por eso en nuestro gobierno no hubo ningún caso de corrupción”. Además, ha defendido la etapa del Ejecutivo de Zapatero: “Creo que ha sido el único gobierno de la democracia, el de Zapatero, en el que no ha habido ni un solo caso de corrupción”.

El economista cree que el origen del problema pudo estar en la relajación de controles durante la pandemia: “Creo que con la pandemia se rompieron todos esos controles, se relajaron y eso ha sido lamentable. Ha habido gente indeseable y que se tenía que haber controlado más. Como militante del PSOE nunca he conocido a toda esta gente. Es lamentable haber tenido a gente así en el PSOE”.

