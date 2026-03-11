Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Julián Álvarez siembra la duda sobre su futuro en el Atlético de Madrid

"No sé, puede ser que sí, puede ser que no", dijo el argentino tras firmar un doblete para encarrilar la eliminatoria ante Tottenham (5-2).

Juli&aacute;n &Aacute;lvarez en el partido ante el Tottenham

Julián Álvarez en el partido ante el TottenhamReuters

Julián Álvarez dejó abierta la incógnita sobre su continuidad en el Atlético de Madrid tras la contundente victoria por 5-2 ante el Tottenham en la ida de los octavos de final de la Champions League, duelo en el que el delantero argentino firmó un doblete.

Fue una noche memorable para los colchoneros... hasta que el argentino llegó a la zona mixta del Metropolitano. El internacional fue preguntado directamente por su futuro y si podía garantizar que seguiría la próxima temporada en el club rojiblanco.

"Yo qué sé, no sé, pero puede ser que sí, puede ser que no. Nunca se sabe. Pero estoy muy feliz acá. Me haces una pregunta que después sale por todos los lados, pero estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar, para dar lo mejor acá, nunca dije nada ni hable mal del club, estoy muy agradecido, la gente también me brindó su cariño, así que estoy muy feliz", respondió el atacante.

¿Al FC Barcelona?

Sus palabras alimentan las especulaciones sobre un posible movimiento en el mercado, especialmente después de que algunos medios lo vincularan recientemente con el Barcelona.

Sobre esos rumores, Julián fue tajante: "Yo no tengo nada para decir. Son cosas que se dicen en las redes sociales. Se hablan muchas cosas, pero cualquiera pone lo que opina, lo que piensa y se va haciendo una bola. Estoy bien acá, estoy muy contento y peleando en todas las competiciones".

El ariete, clave en el esquema rojiblanco esta temporada a pesar de su bajonazo goleador, insistió en que su foco está en el presente y en el rendimiento diario, mientras el Atlético continúa vivo en todas las competiciones.

