El Gobierno no aclara qué medidas tomará ante la guerra y aumenta la presión de la oposición

El Gobierno prepara un plan para hacer frente a los efectos económicos derivados de la guerra, aunque por el momento no ha concretado qué medidas incluirá ni cuándo se aprobarán. Desde Moncloa aseguran que el Ejecutivo trabaja en una respuesta que proteja a la ciudadanía, pero insisten en que primero quieren escuchar a los grupos políticos y a los agentes sociales.

La intención del Ejecutivo es construir una propuesta que cuente con respaldo parlamentario amplio. Para ello, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, iniciará una ronda de contactos con los partidos representados en el Congreso, incluidos aquellos con los que el Gobierno mantiene menor interlocución habitual.

Contactos con partidos y agentes sociales

El Ejecutivo sostiene que el objetivo es elaborar una respuesta coordinada frente a las consecuencias económicas del conflicto internacional. Desde el Gobierno se insiste en que las conversaciones con los distintos actores políticos y sociales serán el paso previo a la adopción de decisiones.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, explicó que durante los próximos días el Ejecutivo mantendrá encuentros con diferentes interlocutores. "A lo largo de esta semana intercambiaremos ideas para dar una respuesta calibrada", señaló.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, defendió que el objetivo es consensuar un paquete de medidas amplio. "Un plan de respuesta integral", explicó el Ejecutivo, que insiste en transmitir un mensaje de tranquilidad ante la incertidumbre económica generada por el conflicto.

En la misma línea, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subrayó que el objetivo es actuar para "proteger a la gente".

Críticas de socios y oposición

La falta de concreción sobre las medidas ha generado críticas tanto entre los socios parlamentarios del Gobierno como entre los partidos de la oposición. Algunos grupos consideran que la respuesta del Ejecutivo llega tarde ante el impacto económico del conflicto.

El líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, sostuvo que "las mejores medidas son las que se toman antes". Desde Junts también cuestionaron los tiempos del Ejecutivo y aseguraron que "Sánchez va tarde".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, planteó que España debería impulsar "un plan antitrump" para responder a la situación internacional.

Desde la oposición, el Partido Popular reclama medidas económicas concretas. El coordinador general del partido, Elías Bendodo, lanzó un mensaje al presidente del Gobierno: "Un mensaje al presidente que pase de las pancartas a las propuestas".

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, añadió que "el no a la guerra no va a hacer que la gente llegue a final de mes".

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó una propuesta alternativa que incluiría rebajas fiscales. Según explicó, supondría "un ahorro de unos 900 euros al año".

Mientras continúan los contactos políticos, el Gobierno mantiene que las medidas llegarán próximamente. Sin embargo, por el momento el Ejecutivo no ha concretado ni el contenido del plan ni el calendario para su aprobación.

