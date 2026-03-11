Daniela se pone al volante de la autocaravana: “Déjala, no la pongas nerviosa”

“Papá, déjame que yo tengo mi carné de conducir” le dice Daniela a su padre en la caravana. Una petición ante la que Susana Saborido se pone en contra, “le diste un porrazo a mi coche” le dice su madre.

Daniela se pone al volante de la autocaravana mientras su madre no para de quejarse. Descubre cómo conduce la joven por el país del sol naciente, esta noche a las 23:00 horas en Antena 3.