De quitarle un cálculo biliar a morir tras inyectarle una sustancia a la que era alérgico: la denuncia de una familia en Cuenca

3 de marzo de 2023. Julián Ante, padre y abuelo de 85 años, acude al mayor hospital público de Cuenca, el Virgen de la Luz, ahora cerrado. Le encuentran un cálculo en la vía biliar. Para extraerlo deben realizarle una gastroscopia con sedación: un procedimiento considerado de muy bajo riesgo.

Según el relato de la hija que recoge el diario 'El Mundo', "ese día casi se deciden a operarle, pero no tenían hueco y nos citan una semana después, el miércoles siguiente". Manuel y Carmen, los otros dos hijos de Julián, deciden acompañar también "por si acaso" a Julián ese día, aunque viven lejos del hospital. Estaba citado a las 9:00 horas. Julián entra en quirófano, y cuando ya está sedado, el cirujano procede a inyectarle un contraste yodado con el fin de 'iluminar' lo máximo posible la zona a intervenir. Esa sustancia estaba estrictamente vetada para él, pues Julián era alérgico, y así figuraba en sus informes médicos desde hacía años.

El anestesista avisó, pero el cirujano le ignoró

El anestesista, que estaba viendo lo que estaba a punto de ocurrir, advierte alarmado al cirujano. Y así lo cuenta después en un informe al que ha tenido acceso el citado medio y confirma la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha: "Observo que el médico responsable se dispone a administrar contraste yodado y le recuerdo que el paciente es alérgico a los contrastes yodados. Me responde que el contraste yodado administrado en la vía biliar no produce reacciones alérgicas, e inyecta el mismo ignorando mi advertencia".

A partir de ese momento, todo se tuerce. Julián no vuelve a despertar, y comienza la pesadilla de sus hijos. Estaban fuera esperando a su padre, y los nervios comenzaban a asomarse porque se trataba de una intervención que ya se estaba extendiendo demasiado.

Julián entró en coma como consecuencia de un importante edema cerebral.

La agonía de Julián y su familia

"En ese momento no nos dieron ninguna explicación", continúa el relato de la familia. Hasta las 16.00 horas de ese mismo día no les comentan la verdadera situación, que Julián estaba muy grave. Le realizan un TAC que confirma que hay una posible reacción alérgica al contraste yodado, y que tiene una infección con edema en la cabeza.

Julián estuvo luchando durante 42 días y finalmente falleció.

La Administración se niega a indemnizar a la familia

Tal y como confirma la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, un año después, en mayo de 2024, la familia presenta una reclamación patrimonial contra el SESCAM, que en 2025 es rechazada.

Ante esta situación el abogado de la familia, Carlos Sardinero, que ahora acaba de presentar la denuncia penal, pide al anestesista un informe sobre lo sucedido en quirófano. Y la franqueza del profesional es absoluta. Describe cómo le dice al cirujano que no ponga el contraste yodado, dado que "el paciente es alérgico".

