Samantha Vallejo-Nágera, sobre la guerra entre su hermano Colate y Paulina Rubio: "Tiene que dejar esta lucha ya"

Su hermano, Colate Vallejo-Nágera, continúa luchando por traer a su hijo de vuelta a España. Una guerra que ha salpicado también a su familia.

Samantha Vallejo-Nágera

Colate Vallejo-Nágera y su exmujer, Paulina Rubio, llevan años enfrentados. Una de sus principales disputas es por su hijo, a quien su padre lucha por traer de vuelta a España y que Paulina trata de mantener en Miami.

La hermana de Colate, Samantha Vallejo-Nágera, ha sido uno de sus grandes apoyos durante estos duros momentos y asegura que su mayor deseo es que su sobrino vuelva a España con Colate. "Pase lo que pase este año, tiene que acabarse y venir a vivir a España ya", señala Samantha.

La cocinera ha confesado que, para ella, la guerra de su hermano con Paulina no ha sido fácil de llevar. "Es complicado, yo soy anti conflicto", asegura Samantha Vallejo-Nágera.

El proceso judicial está cada vez más cerca de determinar el futuro de su sobrino y Samantha tiene claro que su hermano debe descansar: "Tiene que dejar esta lucha ya". ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha dicho!

