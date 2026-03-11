Hoy, El Hormiguero recibirá a Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero

El Hormiguero recibe esta noche a Clara Galle, ClaudiaSalas y PaulaUsero. Las intérpretes visitan el programa para hablar de sus últimos trabajos y del momento que atraviesan dentro del panorama audiovisual.

Durante la entrevista, las tres actrices compartirán su experiencia en diferentes proyectos, reflexionarán sobre su evolución profesional y contarán algunas anécdotas de rodaje. Una conversación en la que también habrá espacio para descubrir su faceta más personal y conocer mejor a tres de los rostros más destacados de la nueva generación de actrices españolas.

Sobre ellas:

Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero se han consolidado en los últimos años como tres de las actrices más reconocidas de su generación. Con trayectorias que combinan cine, televisión y plataformas, han participado en producciones muy populares y han demostrado su versatilidad interpretativa, convirtiéndose en nombres habituales dentro del panorama audiovisual español.