A las 21:45 horas

Hoy, El Hormiguero recibirá a Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero

Las tres actrices llegan al programa para compartir su actualidad profesional en una noche que promete ser inolvidable.

Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero

El Hormiguero recibe esta noche a Clara Galle, ClaudiaSalas y PaulaUsero. Las intérpretes visitan el programa para hablar de sus últimos trabajos y del momento que atraviesan dentro del panorama audiovisual.

Durante la entrevista, las tres actrices compartirán su experiencia en diferentes proyectos, reflexionarán sobre su evolución profesional y contarán algunas anécdotas de rodaje. Una conversación en la que también habrá espacio para descubrir su faceta más personal y conocer mejor a tres de los rostros más destacados de la nueva generación de actrices españolas.

Sobre ellas:

Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero se han consolidado en los últimos años como tres de las actrices más reconocidas de su generación. Con trayectorias que combinan cine, televisión y plataformas, han participado en producciones muy populares y han demostrado su versatilidad interpretativa, convirtiéndose en nombres habituales dentro del panorama audiovisual español.

Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero

