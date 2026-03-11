Antena3
Trancas y Barrancas ponen a prueba el oído de Luis Fonsi: "¿Es una diva valiente?"

Las hormigas han hecho que el invitado afine su oído para adivinar todas las voces que interpretaban sus canciones.

Luis Fonsi y Trancas y Barrancas

Las hormigas de El Hormiguero han puesto a prueba al invitado en un complicado reto de adivinar a los cantantes por sus voces mientras interpretaban las sus canciones. Luis Fonsi se ha visto confiado por su fino oído pero no ha sido tan fácil como pensaba.

En la primera voz, el artista ha dudado un instante pero ha despejado las dudas diciendo "tiene como una voz muy perfecta", Edurne ha sorprendido a su gran amigo. Entre las voces que debía reconocer, Luis Fonsi se ha llevado una gran alegría al reconocer la voz de su gran amiga Eva González con quien ha compartido plató en La Voz.

Los dos últimos tampoco han sido muy complicados para el compositor. El primero ha sido Antonio Orozco, de quien ha bromeado diciendo: "es muy de Antonio cambiar la letra". La última voz ha costado un poco más al cantante, pero, tras afinar el oído, ha adivinado la quien estaba detrás de esa gran voz, "tengo mis dudas", ha admitido antes de desenmascarar a Melody.

Luis Fonsi ha demostrado su don para la música dejando alucinadas a Trancas y Barrancas. ¡No te lo puedes perder!

