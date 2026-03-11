Guerra en Irán
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Von der Leyen recula: La UE siempre respetará el derecho internacional"
Sigue en directo online la última hora de la guerra en Irán.
Se cumplen 12 días de guerra y esta madrugada ha sido una de las más duras. Las sirenas han sonado durante horas en Israel porque Irán ha llevado a cabo el mayor ataque aéreo con bombas de racimo hasta el momento. Por primera vez, Netanyahu ha pedido a la población iraní que se revele contra el régimen de los ayatolás. Irak y Arabia Saudí también han interceptado misiles iraníes.
Por su parte, Israel ha seguido bombardeando Irán y el sur de Líbano. El foco del conflicto parece trasladarse al Estrecho de Ormuz. Estados Unidos se plantea escoltar petroleros después de que su inteligencia haya detectado que Irán podría estar colocando minas en la zona. Donald Trump ha vuelto a insistir en que ha destruido, sólo en un día, 16 barcos iraníes.
Desde España, Pedro Sánchez ha reconocido sentirse más cerca de Antonio Costa que de Ursula von der Leyen después de que la presidenta de la Comisión haya dicho que "Europa no puede seguir siendo la guardiana del viejo orden". El presidente español ha defendido que el "dilema no es un viejo o un nuevo orden sino un orden o un desorden internacional" y apunta que precisamente fue eso lo que llevó a dos guerras mundiales. Y añade: "El mundo está cambiando, pero los valores y principios de la UE no deberían cambiar".
- El agua, otro frente de la guerra en Irán: las plantas desalinizadoras nuevos objetivos de EE.UU.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Baréin registra cuatro fuertes explosiones
Según recoge la agencia Reuters, Baréin ha registrado cuatro fuertes explosiones después de que sonaran las alarmas antiaéreas.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: El IBEX abre con leves pérdidas del 0,14%
El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha abierto la sesión con ligeras pérdidas del 0,14% en una apertura señalada por los precios del petróleo y en la que los inversores seguirán pendientes de la evolución del conflicto en Oriente Medio.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Von der Leyen rectifica que la UE "siempre respetará el derecho internacional"
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la Unión Europea "siempre defenderá" los principios de Naciones Unidas y del derecho internacional y expuso que la UE "se fundó como un proyecto de paz".
"Nuestro compromiso inquebrantable por la paz, los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional son tan centrales hoy como lo fueron en nuestra creación. Siempre defenderemos estos principios", dijo Von der Leyen ante el Parlamento Europeo, rectificando tras sus ultimas declaraciones.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Un asesor presidencial iraní desmiente que el nuevo líder supremo haya resultado herido
El asesor e hijo del presidente de Irán, Yusef Pezeshkian, ha desmentido las especulaciones acerca de que Mojtaba Jameneí, haya resultado herido, y afirmó que "se encuentra bien".
"Escuché una noticia sobre que el señor Mojtaba habría resultado herido. Pregunté a algunos amigos que tenían contacto con él y dijeron que, gracias a Dios, se encuentra bien y no hay ningún problema", aseguró el asesor e hijo del presidente Masud Pezeshkian, según informó el diario Etemad.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Israel bombardea un edificio residencial en el centro de Beirut
Israel bombardea un edificio residencial en un barrio céntrico de Beirut, en su segundo ataque dentro de la capital. La acción alcanzó un apartamento en un inmueble ubicado en el área de Aisha Bakkar, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), entre informaciones de potenciales víctimas mortales que todavía no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades sanitarias.
Corea del Norte denuncia "los actos de agresión" de EEUU e Israel y "respeta" la elección de Mojtaba Jamenei
Un portavoz del Ministerio de Exteriores norcoreano ha manifestado, este miércoles, su denuncia hacia "los actos de agresión" de Estados Unidos e Israel contra Irán y el impacto sobre "la paz regional" en Oriente Próximo, al tiempo que han destacado que Pyongyang "respeta el derecho del pueblo iraní" de elegir a su nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, tras la muerte de su padre.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: EEUU eleva a más de 40.000 los estadounidenses evacuados de Oriente Próximo
Las autoridades de Estados Unidos han elevado a más de 40.000 los estadounidenses evacuados "de forma segura" desde países de Oriente Próximo, en pleno proceso de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Cuatro heridos tras caer dos drones cerca del aeropuerto de Dubái
Cuatro personas heridas se conocen por el momento tras el impacto de dos drones en las inmediaciones del aeropuerto de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Según informa la oficina de prensa de la ciudad y recoge Reuters, este ataque no ha afectado al tráfico aéreo, y el aeródromo continúa operando con normalidad.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | El G7 apoya que la AIE adopte "medidas proactivas" en el sector energético
Los miembros del G7 han respaldado que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) tome "medidas proactivas" en la situación del mercado de la energía, tras dispararse los precios del petróleo y el gas como consecuencia del conflicto en Oriente Medio.
También apoyan que se empleen las reservas estratégicas, tal y como han señalado en un comunicado emitido este miércoles por la presidencia francesa del G7 un día después de que sus ministros de Energía mantuvieran una reunión virtual.
Los siete países más ricos del mundo señalan que están "dispuestos a adoptar todas las medidas necesarias en coordinación con los miembros de la AIE".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | China pide "volver lo antes posible al diálogo y las negociaciones"
El Ministerio de Exteriores chino ha emitido un comunicado este miércoles sobre la guerra en Oriente Medio en el que asegura que la "forma de romper el actual punto muerto es volver lo antes posible al diálogo y las negociaciones y esforzarse por restablecer la paz".
En una rueda de prensa, el portavoz del departamento Guo Jiakun, ha señalado que el conflicto "no debería haber ocurrido" y que "no beneficia a ninguna de las partes".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Mojtaba Jameneí resultó herido, pero está consciente
El sucesor e hijo del fallecido Alí Jameneí, Mojtaba Jameneí, sufrió heridas en las piernas en el primer bombardeo perpetrado por EEUU e Israel contra Irán, pero actualmente está consciente. Según ha informado este miércoles 'The New York Times', citando fuentes oficiales israelíes e iraníes, las heridas del nuevo líder supremo iraní son uno de los motivos por los que aún no ha sido visto en público ni se ha expresado tras el nombramiento de los clérigos de Irán como sucesor de su padre, asesinado en esa misma primera ola de ataques del sábado 28 de febrero.
Otro de los factores, según el diario estadounidense, sería que cualquier comunicación, tanto en persona como por escrito, supondría un riesgo para su integridad, ya que podría revelar su ubicación y ponerle en peligro. El nuevo líder supremo iraní se encuentra consciente y refugiado en un lugar seguro con capacidad limitada de comunicación con el exterior, señalaron las fuentes.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | El precio del petróleo continúa bajando
Entre las incógnitas sobre cuánto durará el conflicto, el precio del petróleo sigue a la baja. El petróleo brent se desplomó un 11,38%, llegando a los 87,80 dólares el barril. El petróleo intermedio de Texas (WTI), por su parte, se desplomó un 11,94 % al cierre y se colocó en 83,45 dólares el barril.
Las bolsas asiáticas tuvieron aperturas al alza como consecuencia de la caída del petróleo, como el Nikkei, que subía casi un 2 % en la apertura de la sesión de este miércoles.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Israel bombardea a militares iraníes en centros de mando en Teherán y Tabriz
Aviones de combate israelíes han bombardeado a militares del régimen iraní en centros de mando tanto en Teherán como en Tabriz, según detalló un comunicado castrense.
Entre los objetivos atacados, Israel enumera un centro de mando de unidades especiales y un complejo de la milicia Basij en Tabriz.
Pero también un complejo militar de una unidad de seguridad en Teherán, otro centro de la unidad responsable del lanzamiento de misiles balísticos y artillería, y otro de la Policía de Inteligencia en la provincia de Maragheh.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo |Francia "no aprueba" y "no participará" en el conflicto actual en Oriente Medio
Francia "no aprueba" y "no participará" en el actual conflicto en Oriente Medio provocado por los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, tal y como ha afirmado el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot.
"No aprobamos esta guerra (...) y no participaremos en ella", declaró Barrot en un programa especial de France 2, en colaboración con la emisora France Inter, en el undécimo día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | EEUU sube a 16 la cifra de barcos iraníes destruidos cerca del estrecho de Ormuz
El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró haber destruido "múltiples buques de guerra iraníes" cerca del estrecho de Ormuz, entre ellos 16 barcos minadores, en el marco de los ataques contra el país persa.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | EE.UU. dice haber destruido "múltiples buques de guerra iraní"
El foco del conflicto parece trasladarse al Estrecho de Ormuz. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró haber destruido "múltiples buques de guerra iraníes" en la zona, entre ellos 16 barcos minadores, en el marco de los ataques contra el país persa, al que acusan de haber amenazado "la libertad de navegación". El Centcom informó del número de buques "eliminados" en un mensaje en X al que acompañó con un video que muestra diferentes ataques a naves, muchas de ellas pequeñas lanchas, y todos, a excepción de dos, amarrados a muelles.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Pedro Sánchez sobre las medidas que estudia el Gobierno
Sobre las medidas que planea el Ejecutivo para paliar los efectos de esta guerra el Gobierno avanzó que va a hacer una ronda con los grupos parlamentarios y con los agentes sociales para analizarlas. Sánchez ha indicado, sin ofrecer demasiados detalles, que el plan tendrá dos pilares: uno de ellos con respuestas coyunturales desde el punto de vista socioeconómico, y otro de medidas estructurales. Sobre este segundo pilar explica que la gran lección que hay que extraer de la guerra de Irán o de la de Ucrania es que cuanta menor dependencia haya de los combustibles fósiles, mejor le irá a España y también a Europa.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Pedro Sánchez: "El mundo está cambiando, pero los valores y principios de la UE no deberían cambiar"
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la guerra en Irán. Pedro Sánchez ha puesto distancia con la postura manifestada por la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen. El presidente ha defendido que "el mundo está cambiando, pero los valores y principios de la UE no deberían cambiar".
