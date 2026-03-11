Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Von der Leyen recula: La UE siempre respetará el derecho internacional"

Se cumplen 12 días de guerra y esta madrugada ha sido una de las más duras. Las sirenas han sonado durante horas en Israel porque Irán ha llevado a cabo el mayor ataque aéreo con bombas de racimo hasta el momento. Por primera vez, Netanyahu ha pedido a la población iraní que se revele contra el régimen de los ayatolás. Irak y Arabia Saudí también han interceptado misiles iraníes.

Por su parte, Israel ha seguido bombardeando Irán y el sur de Líbano. El foco del conflicto parece trasladarse al Estrecho de Ormuz. Estados Unidos se plantea escoltar petroleros después de que su inteligencia haya detectado que Irán podría estar colocando minas en la zona. Donald Trump ha vuelto a insistir en que ha destruido, sólo en un día, 16 barcos iraníes.

Desde España, Pedro Sánchez ha reconocido sentirse más cerca de Antonio Costa que de Ursula von der Leyen después de que la presidenta de la Comisión haya dicho que "Europa no puede seguir siendo la guardiana del viejo orden". El presidente español ha defendido que el "dilema no es un viejo o un nuevo orden sino un orden o un desorden internacional" y apunta que precisamente fue eso lo que llevó a dos guerras mundiales. Y añade: "El mundo está cambiando, pero los valores y principios de la UE no deberían cambiar".

