Durísima sanción al jugador del CD San Luis que agredió a un árbitro y fue defendido por su club

El Comité Territorial de Competición de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias ha acordado imponer una sanción de un año y seis meses de suspensión a José Guillermo Álvarez, jugador del CD San Luis, por la agresión a un árbitro el pasado domingo en un encuentro de la Tercera Asturfútbol.

El colegiado José Antonio Berdasco fue agredido durante el partido entre el CD San Luis de La Nueva y el UD Llanera B, un episodio que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol calificó de "inadmisible".

Dos partidos para el técnico

El órgano disciplinario asturiano ha determinado la suspensión del futbolista por un año y medio "como autor responsable de una falta grave de agresión al árbitro". Asimismo, ha sancionado con dos partidos al entrenador del club, Marco Antonio Iglesias, por "una falta leve de menosprecio" hacia el colegiado.

Además, el Comité Territorial de Competición ha incoado expediente tanto al CD San Luis como a su Junta Directiva, que disponen ahora de un plazo de cinco días para presentar alegaciones y aportar "las pruebas de las que intentaren valerse".

El comunicado "justifica la violencia"

Tras los hechos, el club difundió un comunicado que generó polémica al "no condenar la agresión" argumentando que "las decisiones arbitrales propician este tipo de comportamientos". El CTA consideró igualmente "inadmisible" esta postura, al entender que "justifica su violencia".

