Un hombre confiesa ser el autor del incendio que ha causado la muerte de 3 mujeres en Burgos
Tras entregarse a la Policía este sujeto ha confesado ser la persona que causó el incendio mortal después de haber rociado varios colchones con líquido inflamable.
Tres mujeres han muerto y 4 personas han resultado heridas por inhalación de humo, entre ellos dos menores (7 y 11 años), en un incendio en Miranda de Ebro (Burgos).
El fuego se ha producido en la noche de este martes. El edificio se encuentra en el centro de la localidad. En el momento en el que se desató el incendio los vecinos se vieron obligados a abandonar rápidamente sus casas. Las llamas se originaron por unos colchones que se encontraban en el portal del inmueble. Eso originó una gran cantidad de humo que acabó desencadenando la tragedia.
Un hombre se entrega a la Policía por su implicación con el caso
El periodista andaluz Javier Caraballo ha señalado que el hecho de que este hombre que se haya entregado después de prender fuego a la casa le da que pensar que sea el marido de una de las mujeres fallecidas o estemos detrás de una historia de venganza familiar.
El hombre ha confesado ser el autor del fuego rociando los colchones con líquido inflamable. Espejo Público ha hablado con Aitana Hernando, alcaldesa de la localidad. Confirma que la investigación permanece abierta y por el momento desconoce el parentesco que relaciona al detenido con las víctimas.
