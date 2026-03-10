La guerra dispara el precio de la luz un 900% y el coste llega a empresas y ganaderos: "Nos vamos a la quiebra todos"

El precio de la luz se ha disparado un 870 % desde que empezó esta guerra, en solo 10 días. Y eso está afectando ya a las empresas, de todo tipo, y también a nuestra cartera.

La incertidumbre domina los mercados. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, habla abiertamente de una "auténtica inestabilidad". Una sensación que comparten muchos empresarios. El presidente de Mercadona, Juan Roig, lo describe gráficamente: "Somos alguien que va en una tabla de surf y que van viniendo olas".

En las explotaciones ganaderas, el encarecimiento del crudo se nota de inmediato. José María López, ganadero, explica que el aumento ha sido de "20 céntimos de la semana pasada a esta". Un sobrecoste que, advierten, acabará repercutiendo en el consumidor. "Tendremos que subir precios o si no nos arruinamos. Nos vamos a la quiebra todos", asegura.

Problemas también para los agricultores. Andrés Góngora, responsable de Producción Agrícola de COAG, alerta de "subidas de precios de fertilizantes de más de un 30%", lo que encarece aún más los costes de producción en el campo.

Empresarios, agricultores y ganaderos alertan de sobrecostes

La paralización del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz tiene en vilo a muchos exportadores. "Tenemos contenedores en los puertos de Barcelona donde no ha podido salir la mercancía por la guerra", señala Jaume Estrada, CEO Farratges la Noguera.

En Sevilla, la empresa Moldtech, que fabrica paneles de hormigón para todo el mundo, ya nota las consecuencias. Su manager de exportaciones, Eric de Bruin, asegura que "ya nos han cancelado algunos pedidos que estaban confirmados".

El sector del turismo sufre cancelaciones de viajes por la inestabilidad

El encarecimiento de la energía también está afectando a la competitividad. Ignacio González, director comercial de Jimeca, reconoce que "hay otros países que están siendo más competitivos que nosotros".

El turismo tampoco es ajeno a la situación. El sector admite que ya están sufriendo cancelaciones. "Estamos teniendo ya varias anulaciones de viajes concertados", aseguran desde una empresa de viajes.

Por eso, las empresas españolas observan con recelo todo lo que sucede en Irán. El coste energético para ellas es muy alto.

