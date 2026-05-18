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¿Es España un país machista, según ha afirmado Bardem?: "Me parece un retrato vanidoso"

Durante una rueda de prensa del Festival de Cannes, Bardem habló de la masculinidad tóxica y de los asesinatos machistas que existen y aseguró venir de un país machista. Unas palabras que han despertado reacciones entre los colaboradores: hay quienes le aplauden y otros le condenan.

Javier Bardem afirma venir de un país machista.

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Espejo Público
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Las palabras del actor Javier Bardem sobre España han dado mucho que hablar en el plató de 'Más Espejo'. Este domingo, durante la rueda de prensa de la presentación de la película 'El ser querido', en el Festival de Cannes, Bardem habló de la masculinidad tóxica y de los asesinatos machistas que existen. Entre otras cosas, afirmó venir de un país que es machista.

En concreto, el periodista y colaborador habitual Juan Soto Ivars ha mostrado su desacuerdo completo con el actor. "Me aburro muchísimo cuando escucho estos topicazos para defender lo poco machista que es. Me parece un retrato vanidoso", sujetaba al respecto.

"A pesar de los crímenes semanales, ningún país ha llegado tan lejos"

Soto Ivars explicaba que a pesar de contar con "crímenes machistas todas las semanas", "España es el único país de Europa que tiene la ley de violencia de género, no hay ningún país que haya ido tan lejos en cuanto al machismo desde 2004", añadía sobre la situación española.

Ante esto, era la periodista Gema López la que respondía defendiendo las palabras de Bardem: "Eso es justo lo que defiende, que normalicemos estos crímenes semanales". Algo que para el periodista en desacuerdo al actor se salda porque en nuestro país "estamos todo el rato hablando del tema y concienciando sobre él".

En este contexto, Susanna Griso también compartía su postura al respecto, la cual iba más allá de las palabras del actor. La presentadora expresaba su molestia hacia que "muchos latinos se sorprendan con las estadísticas españolas", ya que tal y como explica, "esto ocurre porque en España tenemos estos datos a diferencia de muchos otros países que realmente tendrían mayor tasa de violencia".

A pesar de ello, Griso remarcaba que hay parte del discurso de Bardem que entiende. "Estamos asistiendo a una bronca planetaria entre gente con una testosterona disparada que están constantemente retándose entre si y solo se respetan entre autarcas", exponía.

"Estás minimizando una realidad absolutamente denunciable"

El periodista Soto Ivars, mantenía su discurso y cargaba contra el actor por "expresar una conciencia avanzada respecto al país", cuando según explica: "Está transmitiendo el discurso español que se dice hegemónicamente todo el rato".

"No es cuestión de que se hable es cuestión de actitud", respondía Gema López con indignación ante lo que tilda de una "minimización de una realidad social absolutamente denunciable".

"Hay machismo mucho más allá de la violencia", concluía la también periodista y colaboradora Pilar Vidal.

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