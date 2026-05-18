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Mejores momentos | 18 de mayo

Alba resuelve por 4.050 euros al multiplicar con el gajo de mil

Joaquín Padilla ha insistido para que Alba utilice el supercomodín con la doble letra.

Alba resuelve por 4.050 euros al multiplicar con el gajo de mil

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La concursante del atril rojo ha tenido la gran suerte de caer en el gajo de los mil euros. Y por si fuera poco, la letra que ha levantado estaba repetida tres veces.

Tanto el público como Joaquín Padilla han animado a Alba para que usase el supercomodín con la doble letra, pero ha sido el cantante de La ruleta el que finalmente ha convencido a la del atril rojo.

Alba se ha tirado a la piscina usando la doble letra con un final espectacular: ha resuelto por 4.050 euros, posicionándose en primer lugar en la carrera a la Final, y muy distanciada de sus compañeros de atril.

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