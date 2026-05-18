Mejores momentos | 18 de mayo
Alba resuelve por 4.050 euros al multiplicar con el gajo de mil
Joaquín Padilla ha insistido para que Alba utilice el supercomodín con la doble letra.
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La concursante del atril rojo ha tenido la gran suerte de caer en el gajo de los mil euros. Y por si fuera poco, la letra que ha levantado estaba repetida tres veces.
Tanto el público como Joaquín Padilla han animado a Alba para que usase el supercomodín con la doble letra, pero ha sido el cantante de La ruleta el que finalmente ha convencido a la del atril rojo.
Alba se ha tirado a la piscina usando la doble letra con un final espectacular: ha resuelto por 4.050 euros, posicionándose en primer lugar en la carrera a la Final, y muy distanciada de sus compañeros de atril.
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