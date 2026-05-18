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Mejores momentos | 18 de mayo

Alba gana 8.200 euros al resolver el Panel Final de La ruleta de la suerte

¡Qué manera de triunfar! Alba ha arrasado en su paso por La ruleta de la suerte.

Alba gana 8.200 euros al resolver el Panel Final de La ruleta de la suerte

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La concursante del atril rojo ha triunfado en su paso por el programa acumulando una gran cifra de dinero.

Ya en uno de los paneles, Alba ha tenido la suerte de caer en el gajo de los mil euros. La del atril rojo ha terminado dicho panel con 4.050 euros a los que le ha sumado lo que tenía con anterioridad.

Al distanciarse tanto de sus compañeros, Alba ha llegado al Panel Final con 5.200 euros. Tras resolver los tres sinónimos, se lleva a casa la friolera de 8.200 eurazos. ¡Enhorabuena!

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