La violencia de género nos afecta a todos: el papel del hombre también es clave

La violencia de género no es solo un tema de mujeres, en su lucha participamos todos, incluyendo a los hombres. “Tenemos una responsabilidad y un papel muy importante: como amigos, como hermanos, como primos y como partícipes de la sociedad”, nos cuenta el psicólogo Adrián Chico.

“Siendo simplemente un buen padre y marido conseguimos que en el futuro su hija aprenda cómo un hombre debería tratar a una mujer”. El terapeuta de pareja e influencer con miles de seguidores en las redes sociales habla con Antena 3 Noticias sobre el maltrato y cómo los jóvenes también pueden contribuir a acabar con él.

“Un niño, un adolescente o un joven puede empezar a concienciar poco a poco a su amigo o su amiga de lo que está viviendo. Debemos decirle que algo está mal, que hay conductas en una relación que no se deben normalizar nunca”, añade Adrián. Él ha visto en su consulta cómo “muchas veces la violencia de género comienza con ataques de ira, pueden empezar a dar golpes a la mesa o coger un jarrón y tirarlo al suelo. Ahí hay que estar muy alerta”.

"Hay que querer de manera sana"

Comportamientos que no son normales y que tienen un nombre: violencia. Nos lo dice también Juan R., agente de la Policía Nacional. “Eso no es amor. No hay que confundirlo. Al final hay que querer de manera sana y desde una independencia emocional de cada uno”. Y nos recuerda que ellos están ahí al otro lado para tender la mano a las víctimas.

“Todos los agentes que se encuentran en la calle están muy preparados para poder asistir a una víctima de violencia de género. Es que no hay que confundir que acudir a la Policía va a ser simplemente para recoger la denuncia. El agente va a estar ahí como un apoyo psicológico, va a ser una primera toma de contacto para poderla asesorar, para poder estar con ella”. Una ayuda que además puede pedirse a través de sus redes sociales. “Los perfiles oficiales de Policía Nacional, tanto TikTok como Instagram, reciben mensajes directos que se leen y son mensajes a partir de los que luego hemos llevado a cabo intervenciones que han partido de mensajes que hemos recibido de víctimas de violencia de género. Es decir, que también pueden buscar esa ayuda en nuestras redes sociales”.

"La violencia de género es un tema de todos"

Porque en estos casos a veces las víctimas solo necesitan una cosa: el apoyo. “Cuando tú me lo pidas y cuando tú lo necesites, yo voy a estar ahí siempre”, asegura el psicólogo. “La violencia de género es un tema de todos. Todos tenemos que ocuparnos y todos tenemos que ejercer un papel para que esto se erradique en la sociedad y para poder terminar con esta lacra que nos está afectando a todos”. Especialmente ahora que en lo que llevamos de 2026 17 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas, es casi el doble que en las mismas fechas del año pasado, la violencia de género en problema social que nos afecta a todos.

Y no es solo un tema de mujeres, el hombre juega un papel fundamental. “El papel que hace en casa, el respeto que transmite a su mujer, no solo está educando a los hijos en valores, sino que además le está transmitiendo la forma de identificar un posible y futuro caso de violencia de género. Y a ningún hombre le gustaría que su hija o su hermana sea una víctima. Por eso no hay que olvidar que su comportamiento sirve de ejemplo”. Así termina la entrevista con Antena3 Noticias el agente Juan R.

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