Javier Bardem posa en los Emmy con un pañuelo palestino: "He venido aquí para hablar del genocidio de Gaza"

Hace tan solo unas horas, Los Ángeles se llenaba de brillo y elegancia con la gala de los premios Emmy 2025, que reunió a grandes actores y actrices para galardonar la excelencia en la industria de la televisión estadounidense. La alfombra roja estaba repleta de lujosos vestidos, espectaculares trajes y grandes joyas. Pero alguien ha destacado entre toda esta esencia de Hollywood: Javier Bardem, el reconocido actor madrileño. Ha ido con una Kufiya, un pañuelo palestino.

Bardem no solo ha querido reivindicar lo que ocurre en la Franja de Gaza llevando un pañuelo con los colores de la bandera palestina, sino que también demostró su apoyo y denunció lo que está sucediendo en Oriente Próximo.

Durante su paso por la alfombra roja, Bardem afirmó para distintos medios la importancia de denunciar "el genocidio": "Hay que denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza. La Asociación de Escolares Internacional ha declarado un genocidio lo que está sucediendo en Gaza y por eso tenemos que llamar al bloqueo comercial, diplomático con Israel".

Además, el actor aseguraba que acudía al certamen para reivindicar y dar voz a los palestinos "He venido aquí para hablar del genocidio de Gaza". Lo comunicaba firmemente ante todos los medios presentes y recalcaba que no se puede permitir un asesinato masivo: "La asociación que estudia los genocidios, y lo han estudiado a fondo y han visto que, efectivamente, esto es un genocidio", explicó sobre Gaza.

Bardem, nominado por su papel de José Menéndez en la serie Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, se sentó en primera fila y alzó el puño en diferentes ocasiones, esto para continuar con su mensaje reivindicativo. De tal forma que, el pañuelo fue visible durante toda la gala y los colores de palestina también.

Certamen marcado por la representación de Gaza

La gala no solo contó con Javier como único que alzó la voz, sino que la gran mayoría de los asistentes acudieron con un pin propalestino. Destacando la actividad de dos grandes actrices. Megan Stalter, acudió al evento vestida de forma sencilla con una camiseta blanca y unos vaqueros de color claro, con la intención de hacer destacar su bolso que llevaba un cartel que decía claramente "Ceasefire", "Alto el fuego". Su lucha continuó en sus redes sociales, donde dio un alegato a favor e Gaza.

Hannah Einbinder, fue otra de las más contundentes con el genocidio, al ganar el premio a mejor actriz de reparto por Hacks, aprovechó su discurso para lanzar un mensaje por el alto el fuego y en contra del ICE, el servicio de inmigración y fronteras encargados de las deportaciones. Dejó dos frases que han quedado grabadas en la historia de los premios: "Fuck ICE", y "Free Palestine".

Einbinder, se refirió a una carta firmada por cientos de actores llamado a un fin de la guerra, en la cual ay nombres como Olivia Colman, Joaquin Phoenix, Emma Stone, Mark Ruffalo o Elliot Page. La actriz aseguraba sobre dicha carta que no iba en contra de individuos Ainoa instituciones: "El boicot de los trabajadores de la industria audiovisual por Palestina no busca boicotear a individuos, solo a instituciones que son cómplices directos del genocidio. Así que sí, es importante para mí y estoy feliz de ser parte de ello".

