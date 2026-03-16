El 'No a la guerra' se cuela en los Oscar con Javier Bardem: "Se esperaba que más actores alzaran la voz pero no ha sido así"

Desde Los Ángeles, el periodista Antoni Belchi cuenta cómo la última gala de los Oscar estuvo rodeada de máxima seguridad y dejó un único gesto político destacado: el “No a la guerra” que lució el actor español Javier Bardem.

Seguridad reforzada en Hollywood

La gala de los premios Oscar en Los Ángeles estuvo marcada por un fuerte despliegue de seguridad tras una posible amenaza detectada por el FBI.

“No habían visto nunca algo parecido, un despliegue sin precedentes”, señaló, con presencia de policías locales, estatales y vigilancia con drones en la zona del Teatro Dolby.

Bardem, la única voz reivindicativa

Pese al contexto internacional y a las tensiones políticas, la ceremonia fue poco reivindicativa.“Se esperaba que más actores alzaran la voz, pero no ha sido así”, explicó Belchi.

El actor español Javier Bardem fue la excepción al lucir un pin con el mensaje “No a la guerra”, recuperando el lema que ya defendió en los Goya de 2003. El gesto fue celebrado por el director Oliver Laxe, que consideró que Bardem había introducido una nota crítica en la gala.

Yolanda Díaz, presencia sin imágenes

La ceremonia también dejó polémica en España por la presencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que viajó a Los Ángeles para apoyar al equipo de la película Sirat.

Según Belchi, “la vicepresidenta ha estado en el Teatro Dolby durante las tres horas de ceremonia”, acompañando al equipo del filme. Sin embargo, no hay imágenes públicas de su asistencia y tampoco acudió a la fiesta posterior organizada por el equipo de la película española.

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