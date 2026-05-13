Hantavirus
Última hora del brote de hantavirus en directo: La pasajera francesa positivo en hantavirus está en estado crítico
Sigue en directo online la última hora de la crisis sanitaria del brote de hantavirus detectado en el crucero 'MV Hondius'.
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¿Está controlado el brote de hantavirus? Esa es la gran pregunta que ronda cuando se contabilizan diez contagios confirmados, ya que el resultado de las pruebas a un ciudadano estadounidense ha sido confirmado como negativo.
La OMS sigue hablando de brote, aunque Tedros que el riesgo para la salud global "sigue siendo bajo" y que no hay nada que apunte a que vaya a haber un brote mayor, aunque también admitió que "la situación puede cambiar" por el elevado periodo de incubación del virus.
Todos los casos sospechosos y confirmados, están aislados y bajo una supervisión médica "estricta" para minimizar el riesgo de cualquier transmisión posterior, tal y como informó el director de la OMS, Tedros Adhanom. Y es que en este momento el foco no está tan puesto en la expansión del virus sino en la gravedad del mismo.
El primer positivo por hantavirus entre los 14 españoles que viajaban en el 'MV Hondius' sigue con síntomas. Tiene fiebre y dificultad respiratoria, está en una planta de aislamiento especial y monitorizado. Los otros 13 continúan confinados pero sin síntomas. Si la siguiente PCR es negativa podrán recibir visitas. El nuevo protocolo establece que el día cero de la cuarentena es el 10 de mayo y durará hasta el 21 de junio.
La paciente en estado crítico
La paciente francesa se encuentra en estado crítico, respira gracias a un pulmón artificial y está en cuidados paliativos. De ella se sabe que tiene 65 años y que padece asma. Los médicos dicen que necesitan tiempo para secuenciar el virus y compararlo con el de los Andes. Pero la rapidez de los síntomas les hace pensar en que el virus podría haber mutado.
Y en la cara política de esta crisis sanitaria, el presidente de Canarias no baja el tono de sus acusaciones al gobierno central, habla de "engaño" y hoy volverá a la carga en otra comparecencia a petición propia en el parlamento de las islas. Sanidad ha insistido en la transparencia de todo el operativo.
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Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | Macron reclama más controles en las fronteras
Empujado por la gravedad de la enferma francesa que sigue en la UCI, el presidente de Francia, Emmanuel Macron ha salido a escena a pedir más controles en las fronteras: "Es importante que exista una verdadera coordinación europea, es decir, que los protocolos avancen hacia los estándares más exigentes que se han definido a muy corto plazo, y que la Organización Mundial de la Salud pueda coordinar todo esto como corresponde en las próximas etapas."
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | Situación en Italia
En Roma ya se analizan las muestras de un joven de 25 años que compartió vuelo con la pasajera sudafricana fallecida y permanece aislado en su casa de Calabria hasta que se conozcan los resultados.
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | Fernando Salvador trató el primer caso en España
Fernando Salvador, Médico de Enfermedades Infecciosas Hospital Vall d'Ebron, fue uno de los médicos que trató al primer paciente de hantavirus en España en 2017. En aquel caso, fue "una persona joven que estuvo viajando por Nepal y a los pocos días de volver del viaje, comenzó a presentar los primeros síntomas: fiebre, dolor de cabeza, malestar general...
Posteriormente, a los pocos días "ya acudió a urgencias con sensación de ahogo y tenía un síndrome cardiopulmonar con insuficiencia respiratoria. Ahí comenzaron las sospechas de hantavirus ya que la persona explicaba que había estado en lugares donde había ratas. Este paciente tenía una variante asiática, por lo que no hubo preocupación por el riesgo de contagio a otras personas", señala el doctor..
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | Los pasajeros de EEUU podrán pasar la cuarentena en casa
Más allá de la situación en Países Bajos, también en Nueva York están tomando todas las precauciones. Allí residen tres de los estadounidenses que permanecen aislados en Nebraska. Kathy Hochul, Gobernadora de Nueva York, afirmó: "Nuestro laboratorio Wadsworth es insuperable, así que los he activado para comenzar a preparar a Nueva York para los peores escenarios".
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | Preocupación en el barrio Gómez Ulla
En el Hospital Gómez Ulla de Madrid se ha tratado ébola, fue clave en la lucha contra el coronavirus, y ahora el hantavirus. Es uno de los mejores hospitales del mundo para combatir estas enfermedades, pero los vecinos del barrio donde está no están muy tranquilos. La sombra de la pandemia todavía está muy presente. Los 14 ingresados permanecerán en el Hospital Militar al menos 40 días más.
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | Ángel Víctor Torres responde a Clavijo
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró este martes por la noche que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, "se ha vuelto a equivocar" al decir que el Gobierno ha ocultado un positivo por hantavirus: "No había ningún positivo", ha enfatizado.
En una entrevista en el programa 'Hora 25' de la Cadena SER, recogida por EFE, Torres afirmó: "Dice que hemos ocultado… ¿el qué hemos ocultado? No había ningún positivo. Yo no he ocultado absolutamente nada y la ministra de Sanidad ha sido clara". Según ha explicado, "hubo un ciudadano estadounidense al que se le hacen dos pruebas simultáneas en dos laboratorios, el primero da un positivo no concluyente y el segundo da un negativo. Y hoy las autoridades norteamericanas han dicho que es negativo".
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | Doce sanitarios de Países Bajos en cuarentena por un "error en el manejo de una muestra"
La OMS insta a que se sigan sus recomendaciones para la cuarentena, aunque en la práctica, cada país impone sus normas. En Países Bajos doce sanitarios han cometido un error en el manejo de muestras de un posible infectado, y han sido ellos quienes han tenido que aislarse.
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | El riesgo de esta variante es que provoca síndrome cardiopulmonar
En la mayoría de los casos, la evolución del paciente suele ser buena, pero hay que estar alerta a los síntomas. La variante que nos afecta, la más grave provoca síndrome cardiopulmonar y ahí está el mayor riesgo. Pero los expertos insisten en lanzar un mensaje de tranquilidad y recuerdan que el hantavirus no se contagia como el COVID que el contacto ha de ser más estrecho.
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | ¿Cómo son estas PCR?
Estas PCR son pruebas muy precisas, de gran sensibilidad, capaces de multiplicar pequeñas cantidades de ADN para detectar presencias mínimas del virus. Si la prueba es negativa pero hay síntomas se repite a las 24 ó 48 horas, si el paciente es asintomático entonces la prueba se repite a los siete días.
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | ¿Por qué no se hicieron las PCR a los pasajeros antes de que pisaran suelo español?
La polémica sigue rondando a por qué estas pruebas PCR no se hicieron a los pasajeros antes de pisar suelo español. La ministra de Sanidad, Mónica García ha vuelto a explicar que estas pruebas no son como las que se hacían durante la pandemia, se necesita más tiempo y todas las realiza el Centro Nacional de microbiología.
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | La OMS recuerda que "es posible detectar más casos"
La OMS sigue hablando de brote, pero defiende que el riesgo para la salud global sigue "siendo bajo" y nada apunta, según ha indicado Tedros, que vaya a haber un brote mayor. Eso sí desde la OMS recuerdan que "la situación puede cambiar" porque debido al elevado periodo de incubación "es posible que podamos detectar más casos en las próximas semanas".
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | Investigadores del hospital francés en el que está la paciente positivo hablan de una mutación del virus
Los investigadores del hospital francés en el que se encuentra la paciente francesa ya barajan la posibilidad de que el virus haya mutado. "Es posible que estemos ante una variante mutada, mutaciones que podrían aumentar su capacidad de transmisión"
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | La paciente francesa, en estado crítico
La paciente francesa se encuentra en estado crítico, respira gracias a un pulmón artificial y está en cuidados paliativos. De ella se sabe que tiene 65 años y que padece asma. Los médicos dicen que necesitan tiempo para secuenciar el virus y compararlo con el de los Andes. Pero la rapidez de los síntomas les hace pensar en que el virus podría haber mutado.
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | En total, hasta la fecha, 10 casos positivos por hantavirus
En total, hasta la fecha se contabilizan diez casos positivos en hantavirus asociados al brote en el crucero después de que el resultado de las pruebas a un ciudadano estadounidense haya sido confirmado como negativo. El primer resultado de este ciudadano fue el de las pruebas realizadas en Cabo Verde y no fue concluyente. Posteriormente dio dos veces negativo.
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | El español positivo continúa con síntomas
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis sanitaria del hantavirus. Comenzamos preocupándonos por el estado de salud del primer positivo entre los 14 pasajeros del 'MV Hondius'. Sanidad informó este martes de que el hombre, que desembarcó del buque sin síntomas, presenta febrícula y ligera desaturación, aunque se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente.
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