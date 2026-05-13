Última hora del brote de hantavirus en directo: La pasajera francesa positivo en hantavirus está en estado crítico

¿Está controlado el brote de hantavirus? Esa es la gran pregunta que ronda cuando se contabilizan diez contagios confirmados, ya que el resultado de las pruebas a un ciudadano estadounidense ha sido confirmado como negativo.

La OMS sigue hablando de brote, aunque Tedros que el riesgo para la salud global "sigue siendo bajo" y que no hay nada que apunte a que vaya a haber un brote mayor, aunque también admitió que "la situación puede cambiar" por el elevado periodo de incubación del virus.

Todos los casos sospechosos y confirmados, están aislados y bajo una supervisión médica "estricta" para minimizar el riesgo de cualquier transmisión posterior, tal y como informó el director de la OMS, Tedros Adhanom. Y es que en este momento el foco no está tan puesto en la expansión del virus sino en la gravedad del mismo.

El primer positivo por hantavirus entre los 14 españoles que viajaban en el 'MV Hondius' sigue con síntomas. Tiene fiebre y dificultad respiratoria, está en una planta de aislamiento especial y monitorizado. Los otros 13 continúan confinados pero sin síntomas. Si la siguiente PCR es negativa podrán recibir visitas. El nuevo protocolo establece que el día cero de la cuarentena es el 10 de mayo y durará hasta el 21 de junio.

La paciente en estado crítico

La paciente francesa se encuentra en estado crítico, respira gracias a un pulmón artificial y está en cuidados paliativos. De ella se sabe que tiene 65 años y que padece asma. Los médicos dicen que necesitan tiempo para secuenciar el virus y compararlo con el de los Andes. Pero la rapidez de los síntomas les hace pensar en que el virus podría haber mutado.

Y en la cara política de esta crisis sanitaria, el presidente de Canarias no baja el tono de sus acusaciones al gobierno central, habla de "engaño" y hoy volverá a la carga en otra comparecencia a petición propia en el parlamento de las islas. Sanidad ha insistido en la transparencia de todo el operativo.

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