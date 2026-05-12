¿Es mayor al que creíamos el riesgo de contagio de hantavirus?, un epidemiólogo responde tras el positivo de un español

Los diferentes positivos en hantavirus que están surgiendo tras la evacuación en diferentes países, todos ellos procedentes del'MV Hondius', están despertando preguntas. Una de ellas es si se ha actuado de manera tardía. Susanna Griso se la plantea al epidemiólogo Daniel López Acuña para que despeje todos los interrogantes.

El también exdirectivo de la OMS responde: "yo no creo que se haya perdido un tiempo precioso, se ha actuado cuando era factible para hacer este dispositivo inédito y muy bien estructurado y coordinado".

"Contagios previsibles"

Ante la aparición creciente de contagios expone que "era absolutamente previsible" que ocurriera a lo largo de la cuarentena despejando de este modo la idea de que sea algo inesperado y de riesgo. Pero explica que este resultado resalta la importancia del aislamiento, el cual defiende que ha evitado: "una mayor exposición y condenar a una situación peligrosa a quienes venían de ese barco".

El periodo de incubación, tal y como afirma el experto epidemiólogo, es de 6 u 8 semanas, a pesar de estar sin síntomas. Por este mismo motivo ha querido poner en valor la importancia de los protocolos que se están llevando a cabo que, en caso de no cumplirse, afirma que "aumentaría el riesgo para familiares o allegados".

¿PCRs en el crucero?

En respuesta a Clavijo, que hace unos días reclamaba PCRs generalizados previos al desembarque para los pasajeros del 'MV Hondius', López Acuña ha sido contundente: "ha sido un argumento muy falaz de parte del gobierno canario".

El epidemiólogo explica que no podían hacerse en un tiempo real en el barco. "No tenían ningún sentido, no se estaba haciendo un triaje. Se tienen que hacer como se ha hecho al llegar", sostiene. Además, considera que no sería al 100% fiable ya que "lo que puede ser negativo hoy, en una semana puede dar positivo", por tanto añade que "no hubiera cambiado el dispositivo que se ha llevado a cabo".

En cuanto a los tests a los que alude el gobierno canario, López Acuña aclara que no se trata de los mismos que se empleaban en el Covid-19. "Las pruebas hay que mandarlas a ciertos puntos de España que tengan capacidad, como el Laboratorio de Microbiología de Madrid", expone.

Por todo ello, defiende que "los protocolos han seguido las pautas adecuadas desde el punto de vista epidemiológico" y su único reajuste sería iniciar la cuarentena de 42 días que tienen que mantener los que iban a bordo del 'MV Hondius', el 10 de mayo, día en que tuvieron más proximidad a causa de la evacuación. En lugar de contar como punto de partida el día 6 de este mismo mes.

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