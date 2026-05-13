Un inmunólogo habla de la supuesta ocultación de un caso de hantavirus a bordo: "El 70% de las personas bloquean el virus"

El diario 'El Español' publicaba hoy lasupuesta ocultación de la OMS de un positivo de hantavirus en Cabo Verde, asegurando que este dato "fue omitido en el único informe que recibió el Gobierno canario".

Asimismo, el presidente de Canarias,Fernando Clavijo, reprochaba este martes a las autoridades sanitarias que se limitaran a realizar test epidemiológicos en lugar de PCR a todos los pasajeros antes del desembarco. "No lo hicieron porque se iba a destapar su gran mentira, que había gente contagiada", afirmó.

Clavijo también cargaba contra el Ejecutivo central por haber ocultado deliberadamente la existencia de positivos a bordo del 'MV Hondius'.

"Una PCR compleja"

En este marco, la respuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García, no se ha hecho esperar. Esta desmintió las acusaciones del presidente canario y explicaba la ausencia de PCRs: "una PCR de estas características no es como la del Covid-19, cada uno de los países deberá remitir estas pruebas a sus respectivos centros, ya que no es algo que se haga rutinariamente".

En 'Espejo Público', contando con una mirada científica frente a este debate político, hablamos con el inmunólogo Alfredo Corell. El experto suscribe que la PCR de hantavirus "es compleja", pero puntualiza que "es muy similar a la del coronavirus en su inicio", ya que en ese momento tampoco estaban todos los laboratorios acondicionados para su análisis.

Positivos cambiantes

Tras abandonar la isla, tres pasajeros, un español, un francés y un estadounidense, dieron positivo. Esta realidad que Clavijo también utiliza para argumentar su acusación al Gobierno, Corell la justifica con el "resultado cambiante" que puede generar un virus de estas características.

En cuanto al ciudadano estadounidense que inicialmente dio un resultado positivo y finalmente resultó negativo, el inmunólogo afirma que "ha generado anticuerpos y ha pasado sin síntomas graves la infección". Algo que asegura que ocurre en el 60 y70% de las personas, las cuales "bloquean el virus".

En oposición, comenta el caso de la francesa que ha dado positivo, quien expone que "aloja el virus en los vasos sanguíneos". De manera simplificada explica como se genera una porosidad en las arterias que hacen que el suero que contiene la infección pase a los pulmones provocando síntomas como la tos que, posteriormente, "desencadena problemas cardiorrespiratorios" como los que presenta actualmente dicha pasajera.

El proceso del contagio que ha relatado, hasta llegar a su fase última, puede tardar "5 semanas", según sostiene Corell.

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