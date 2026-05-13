La OMS detectó un caso positivo de hantavirus antes de la llegada del crucero a Canarias que no fue comunicado en el informe que recibió Clavijo

Esta semana se conocían nuevos casos positivos en hantavirus en el crucero MV Hondius. Tres de los pasajeros que bajaron del barco al puerto de Granadilla, en Tenerife, bajaron contagiados, algo que ha desatado la polémica y un cruce de reproches, especialmente por parte del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, hacia el Gobierno de España por su "falta de lealtad" al ocultar "deliberadamente" los contagios a bordo y "poner en riesgo la seguridad de todos los canarios".

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y la OMS detectaron un "positivo no concluyente" por hantavirus en un pasajero estadounidense tras dos PCR específicas de hantavirus durante la escala del barco en la costa de Praia, en Cabo Verde. Aunque no fue evacuado junto al resto de enfermos y las autoridades sanitarias de Estados Unidos calificaron los resultados como "positivo débil" y negativo en el otro, decidieron tratarlo como un positivo y repatriarloposteriormente en aislamiento. Nada de eso aparecía reflejado en el documento oficial.

Según ha podido conocer Antena 3 Noticias este miércoles, el capitán del buque y el médico a bordo omitieron tanto este caso sospechoso como las muertes registradas durante el brote en un informe llamado Declaración Marítima de Sanidad (DMS).

Declaración Marítima de Sanidad (DMS) | Antena 3 Noticias

Este documento fue firmado el 7 de mayo por el capitán del barco, Jan Dobrogowki, y por el médico estadounidense Stephen Kornfeld. En el informe, que fue posteriormente remitido a las autoridades sanitarias españolas, se marcaba un "No" en las casillas sobre la existencia de enfermedades infecciosas, personas enfermas a bordo o muertes no accidentales.

Polémica entre Clavijo y el Gobierno Central

La noticia del positivo no fue bien recibida por el presidente canario. Acusa al Gobierno español de haber ocultado que había contagios de hantavirus a bordo del barco, pese a las peticiones de su Gobierno de realizar pruebas PCR a todos los pasajeros antes de su llegada a Canarias.

El informe llegó al Ejecutivo canario un día después de haber sido remitido al Ministerio de Sanidad y tras "mucha insistencia", según el Gobierno de Clavijo. Él ha denunciado públicamente que se estaba ocultando información sobre posibles positivos a bordo durante la travesía en Cabo Verde y Tenerife.

No obstante, la ministra de Sanidad Mónica García, defiende la "total transparencia" del Gobierno central y el "éxito" de la operación de evacuación, apoyada también por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el documento sí aparece una anotación manuscrita en la que se señala que "desde la evacuación médica en Praia a las 08:00 del 6 de mayo de 2026 hasta ahora, 7 de mayo a las 20:00, no se ha reportado ningún síntoma indicativo de una potencial infección por hantavirus". Esa frase hace referencia únicamente a las últimas 36 horas de viaje, posteriores a la evacuación de los enfermos en Cabo Verde.

En ese momento, el pasajero estadounidense ya estaba asintomático a pesar de su "positivo no concluyente", lo que podría considerarse una frase "formalmente correcta" si se interpreta de forma literal, según apuntan fuentes canarias. Sin embargo, le da la razón a Clavijo en sus acusaciones de que "se ocultaron positivos a bordo" con la llegada del barco a Canarias desde su fondeo en Cabo Verde.

Un documento clave para permitir el desembarco

La Declaración Marítima de Sanidad es uno de los documentos obligatorios dentro del Reglamento Sanitario Internacional. En él, los capitanes de buques internacionales deben informar sobre posibles enfermedades, fallecimientos o riesgos sanitarios a bordo.

Ese informe es el que utilizan las autoridades portuarias y sanitarias para decidir si autorizan el desembarco de pasajeros y operaciones en tierra.

En este caso, el documento omitía también la muerte del pasajero neerlandés ocurrida el 11 de abril durante la travesía y relacionada posteriormente con el brote de hantavirus detectado en el barco.

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