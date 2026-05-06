Isabel Rábago, en contra de recibir en Canarias el crucero con un brote de hantavirus: "Es una cuestión de prioridades: mi país por delante"

El crucero de lujo MV Hondius salió el pasado 20 de marzo desde Argentina rumbo Cabo Verde. Por el momento 3 personas del crucero han fallecido y hay 8 casos confirmados de contagios. El médico que trató al matrimonio fallecido y a las personas afectadas tenía que ser recibido en el hospital de La Candelaria de Tenerife esta madrugada, el hospital está preparado para acogerles pero el Gobierno canario ha pedido más información a Sanidad. Según ha podido saber Espejo Público el facultativo se dirigiría a Madrid para ser tratado en la capital.

El periodista Javier Caraballo cree que ha habido un gran cambio de opinión sobre el destino del médico infectado. El Gobierno canario mantiene que no ha habido una reunión de consenso para determinar cuáles son los protocolos a seguir tras la llegada del crucero.

Recuerda Caraballo que el Gobierno primero decía que el barco no iba a ir a Canarias y después cambió de opinión sin hablar con el Gobierno de las islas. Destaca que tampoco hemos visto a la ministra dar la cara y el que ha hablado en los medios es Fernando Simón. "Todo lo que se podía hacer mal lo están haciendo mal", mantiene. En su opinión, habría que acoger el barco porque España es un país preparado para eso por cuestión humanitaria. "Conviene que ese virus se pueda encapsular y erradicar", mantiene.

"Desde Moncloa deslizan que fue una fatalidad que hablara Fernando Simón"

Señala Susanna Griso que desde Moncloa deslizan que fue una fatalidad que hablara Fernando Simón porque la prensa le pilló entrando en un acto y habló de manera espontánea. Apostilla Ángel Antonio Herrera que Simón ha hecho lo mismo que ya hizo en la época del coronavirus: "Intentando tranquilizar ha intranquilizado de manera plena. No tener una preocupación alta es aventar la preocupación".

Por su parte, la periodista y colaboradora de Espejo Público Isabel Rábago mantiene que estaba tranquila pero después de escuchar a Fernando Simón no ha dormido bien. "Mi memoria me llevó a la pandemia", reconoce. Cree que por delante de la solidaridad debería estar "la seguridad de las personas que están en casa y nadie les garantiza que no vayan a ser contagiadas". Cree además que es una cuestión de prioridades: "Mi país por delante", mantiene.

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