Empeora la situación de Jesús y Rosa, en un sinvivir por su inquiokupa: "Mi marido sufrió ayer un ataque al corazón"

El matrimonio dejó claro su hartazgo tanto con el Partido Socialista como con Podemos, formaciones en las que militó Rosa -PSOE- o incluso llego a financiar Jesús -Podemos-. Aseguraban que retiraban por completo su apoyo a unos partidos con los que se sienten defraudados.

Fecha de desalojo y una mala noticia

"Yo quiero mi casa porque son los ahorros de mi vida"

Sobre la inquilina decía que sería una caradura que ha querido hacerse de cualquier manera con lo que Rosa ha tardado en conseguir 70 años y mucho trabajo. Decía de ella que tiene "la moral de una gata callejera": "Ni es vulnerable ni es nada".

Ella misma ha confirmado a Espejo Público que las vías legales que emprendieron han comenzado a dar sus frutos: "La buena noticia es que creen que la pueden desahuciar ya este verano".

Sin embargo Rosa comunicaba algo que conmocionaba en plató: "Estoy muy alterada porque mi marido sufrió ayer un ataque al corazón".

La situación límite que llevan padeciendo dos años les está pasando factura, por suerte el propio Jesús podía dar el mismo más detalles de lo ocurrido, antes de acudir al hospital: "Me dio un amago de infarto estando en el supermercado".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.