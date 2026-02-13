Antena3
Empeora la situación de Jesús y Rosa, en un sinvivir por su inquiokupa: "Mi marido sufrió ayer un ataque al corazón"

La Pareja de jubilados visitó Espejo Público el pasado miércoles. Rosa y Jesús denunciaron públicamente su situación a causa de una inquilina que les está generando problemas de salud, a parte de los económicos. También votantes y militantes del PSOE y Podemos arrepentidos, contaban una buena noticia sobre su caso.

Jubilados inquiokupados II

Andrés Pantoja
El matrimonio dejó claro su hartazgo tanto con el Partido Socialista como con Podemos, formaciones en las que militó Rosa -PSOE- o incluso llego a financiar Jesús -Podemos-. Aseguraban que retiraban por completo su apoyo a unos partidos con los que se sienten defraudados.

Fecha de desalojo y una mala noticia

"Yo quiero mi casa porque son los ahorros de mi vida"

Víctima de inquiokupación

Sobre la inquilina decía que sería una caradura que ha querido hacerse de cualquier manera con lo que Rosa ha tardado en conseguir 70 años y mucho trabajo. Decía de ella que tiene "la moral de una gata callejera": "Ni es vulnerable ni es nada".

Ella misma ha confirmado a Espejo Público que las vías legales que emprendieron han comenzado a dar sus frutos: "La buena noticia es que creen que la pueden desahuciar ya este verano".

Sin embargo Rosa comunicaba algo que conmocionaba en plató: "Estoy muy alterada porque mi marido sufrió ayer un ataque al corazón".

La situación límite que llevan padeciendo dos años les está pasando factura, por suerte el propio Jesús podía dar el mismo más detalles de lo ocurrido, antes de acudir al hospital: "Me dio un amago de infarto estando en el supermercado".

La policía se ha visto en la obligación de mandar un mensaje de alerta a todas las comisarias de España, por un aumento del 60% de denuncias falsas por pérdida de pasaporte entre personas extranjeras.

