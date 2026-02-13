El momento en que un árbol cae derribado por el viento en Barcelona justo cuando una mujer paseaba con su perro

El fuerte temporal de viento propiciado por Nils puso en jaque las comunicaciones este jueves en Barcelona, con más de cien vuelos cancelados, múltiples afectaciones en trenes y carreteras, y 86 personas heridas, cinco de ellas en estado grave. Además, una mujer de 46 años moría esta noche por las heridas provocadas al caerle encima el techo de una nave industrial en Barcelona durante el temporal de viento extremo que azotó buena parte de Cataluña.

Se produjeron momentos de peligro en muchas zonas de Cataluña, algunos de los cuales fueron captados por cámaras. Una mejor que paseaba con su perro por Barcelona se salvó por muy poco de ser aplastada por un árbol, derribado por el fuerte viento justo cuando paseaba junto al mismo. La secuencia pone los pelos de punta y se puede observar cómo el árbol cae a escasos centímetros de la mujer.

Más de 100 vuelos cancelados y carreteras y trenes afectados

La infraestructura más afectada por este temporal de viento de este jueves fue el aeropuerto de El Prat de Barcelona, que registra hasta el momento 101 vuelos cancelados y otros 10 desviados a distintos aeródromos, mientras que otros 199 sí pudieron operar.

El episodio de viento también causó incidencias en más de una decena de carreteras, principalmente en tramos de vías del área metropolitana de Barcelona por caídas de árboles, como la C-31, la C-32 o la N-II, pero también en la autopista AP-7 en la Jonquera (Girona), donde temporalmente se cerró el paso de camiones entre España y Francia en ambos sentidos, que fueron dirigidos a un estacionamiento de esta localidad fronteriza, aunque ya el tráfico ya se ha restablecido.

En cuanto a la red de ferrocarril, el servicio de Rodalies arrancó el jueves con la suspensiones del servicio en el ámbito de Barcelona para poder revisar la infraestructura, aunque posteriormente se retomó la circulación de trenes con restricciones y límites de velocidad.

A primera hora de la mañana, Renfe había suspendido los trenes lanzadora que operaban en los tramos Terrassa-Manresa, de la línea R4 de Rodalies, y Blanes-Maçanet, de la línea R1, a causa del temporal de viento.

Entre otras incidencias remarcables, se interrumpió temporalmente la circulación, debido a caídas de árboles en las vías, entre Molins y Sant Feliu, de la línea R4, y en la R11 entre Girona y Maçanet. También el Puerto de Barcelona ha restringió el tráfico marítimo y ha cerrado las terminales de contenedores como medida de seguridad, que han parado toda su operativa.

El teléfono de emergencias 112 recibió, hasta las cuatro de esta tarde, un total de 4.558 llamadas por 3.912 incidentes, principalmente desde Barcelona -1.041-, Terrassa -250- y L'Hospitalet de Llobregat -218-.

