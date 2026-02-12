Antena3
VÍDEO INÉDITO: Salma se sincera sobre cómo le gustan los chicos: “No voy a estar con un rubio”

La benjamina de la familia Sánchez Saborido se ha abierto con su familia hablando de lo que le gusta de un chico.

Carmen Pardo
Daniela le pide a su hermana Salma que le cuente cómo le gustan los niños, “pues moreno obviamente, no voy a estar con un rubio” ha confesado la hija pequeña de Joaquín y Susana.

Joaquín desvela un secreto de Salma

Una afirmación que su hermana Daniela ha apoya mientras su madre le ha reprochado esa seguridad, “tú que sabes” le ha dicho Susana Saborido a Salma.

Joaquín les ha preguntado a sus hijas que tienen en contra de sus hijos y les ha pedido que lo más importante es que las personas con las que estén las cuiden y tengan buen corazón.

