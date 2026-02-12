VÍDEO INÉDITO: Salma se sincera sobre cómo le gustan los chicos: “No voy a estar con un rubio”

Daniela le pide a su hermana Salma que le cuente cómo le gustan los niños, “pues moreno obviamente, no voy a estar con un rubio” ha confesado la hija pequeña de Joaquín y Susana.

Una afirmación que su hermana Daniela ha apoya mientras su madre le ha reprochado esa seguridad, “tú que sabes” le ha dicho Susana Saborido a Salma.

Joaquín les ha preguntado a sus hijas que tienen en contra de sus hijos y les ha pedido que lo más importante es que las personas con las que estén las cuiden y tengan buen corazón.