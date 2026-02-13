Rifirrafe entre el multipropietario Jon Goitia y el socialista Javier Gutiérrez: "Bendito problema tener 15 pisos"

Este jueves, el ministro para la Transformación Digital y de la Fundación Pública, Óscar López, acusaba a los medios de comunicación conservadores, de ser los responsables de inventar la ocupación.

"¿Cuál es el problema de este país, el precio de la vivienda o la ocupación?, ¿Qué están haciendo algunos medios conservadores en este país?, porque yo los veo dedicar horas y horas a la ocupación, es más, llevar a pobres propietarios de nueve pisos a las televisiones, porque los pobres están en situación muy complicada", admitía el ministro en una entrevista en RNE.

Unas palabras que han sido recibidas y contestadas en Espejo Público por Jon Goitia, el propietario de 15 pisos, quien ha justificado haber ido a los programas de televisión para "defender los derechos" de los propietarios y de los inversores, y ha reconocido que no le parece bien que se les llame "especuladores" en todo despectivo.

"Lo público nunca da el servicio conveniente"

El multipropietario ha hecho una comparación entre la situación de la ocupación en España, con la de las carreteras, y ha criticado que "lo público nunca da el servicio conveniente".

"Quiero recordar que si no hubiera propietarios que ponen sus viviendas en alquiler, los inquilinos no tendrían donde vivir, esos jóvenes que no son solventes a los ojos de los bancos, acceden a la vivienda del alquiler porque hay inversores como yo que ponen sus viviendas en el mercado, o sea que si hiciéramos caso a Óscar López, y somos especuladores para que no nos insulten, cerramos nuestras casas y nos vamos, ¿Dónde irían esos inquilinos?", ha sentenciado en Espejo Público.

Momento de tensión en el plató

Tras estas declaraciones, ha querido contestar el diputado socialista, Javier Gutiérrez, que también se encontraba en la mesa de debate, y ha afirmado: "Bendito problema tener 15 pisos y no tener que estar pagando 600 euros por un zulo o por una habitación". Unas palabras que han generado un momento de tensión en el plató de Antena 3, y el multipropietario se ha defendido: "23 años me ha costado tener mi patrimonio"; a lo que el socialista ha vuelto a responder: "La realidad de las personas no es compadecerte por tener 15 pisos, sino por tener que estar pagando en Madrid el 60% de su sueldo en una habitación", ha sentenciado.

Jon Goitia ha terminado el debate contestándole que no viene a que "se compadezca de él", sino a defenderse de las personas "que hacen lo mismo" que él. "Fíjate si será grave el problema de la ocupación en España, que yo teniendo 15 pisos, los he pasado todos al alquiler turístico, fíjate si será grave, que digo yo, ¿me meteré en un problema de que me ocupen?", ha apuntado.

