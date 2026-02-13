Se mira, pero no se toca: la pesadilla de tener un piso nuevo y no poder entrar en él

La Urbanización Alma es uno de esos bloques tan característicos a franjas blancas y negras. Está en Estepona y tiene 72 pisos a estrenar, comenzados en 2021 y acabados hace 9 meses. Todo está vendido, algunos vecinos han pagado a tocateja y otros han señalizado con un 20%. Pero ninguna de las familias puede entrar en su casa porque no tienen luz. Y porque sin luz, no hay licencia de primera ocupación. Ni Ayuntamiento, ni promotora ni compañía eléctrica asumen responsabilidad sobre el problema… ni ve una solución en el corto plazo.

"Hay gente que tiene que vivir en habitaciones compartidas"

Paco y Rosario nos muestran el piso por el que ya han pagado más de 300.000 euros y en el que no pueden vivir: "cuando nos jubilamos vendimos nuestra casa en Ciudad Real y reinvertimos todo nuestro dinero en esta vivienda. Aquí nos va a dar una depresión a más de cuatro. Somos setenta y dos familias, algunos están muy mal, en habitaciones compartidas". Jorge, otro de los vecinos responsabiliza “en primer lugar al Ayuntamiento, porque es el agente urbanístico responsable de conseguir la potencia eléctrica. También pensamos que la promotora tenía que haber estado vigilante de que se consiguiera la potencia porque son ellos los que nos han vendido el piso. Y luego la compañía eléctrica, a la que se han presentado muchas soluciones, pero todas chocan con una regulación posterior a la fecha en que compramos".

Vinieron de EE. UU para vivir en Estepona… y no pueden entrar en su casa

Manolo y Pura están en una situación desesperada. Vendieron su casa para comprar ésta, y ahora permanecen "de prestado" en el piso que han vendido, porque el comprador les permite de momento seguir en él. Lo que más duele a Pura "es la incertidumbre". La misma que embarga a Alicia y a Pablo, que dejaron su casa en EE. UU para venir a vivir a Estepona: "hemos pagado 100.000 euros y no podemos entrar". Ahora viven de alquiler… teniendo su casa terminada, pero sin luz.

Una red eléctrica al 97% de su capacidad

¿Hay culpables?, ¿hay solución?... Según Endesa el Ayuntamiento no hizo los trámites correspondientes en 2021 pidiendo la potencia necesaria y cuando volvió a solicitarla en el 2024, con los pisos ya casi construidos, el contexto energético había cambiado. En este momento, afirman, “estamos al 97% de la capacidad de la red de alta tensión”. Se necesita, aseguran, que Red Eléctrica invierta en infraestructura. “Lo que sucede en esta urbanización, va a seguir pasando”. También responsabilizan a la promotora de haber ejecutado y comercializado viviendas sin suministro, a sabiendas; El Ayuntamiento por su parte asegura estar apoyando a los vecinos y haber actuado de forma responsable para garantizar el suministro. Dicen que el problema es “ajeno a la actuación municipal”; Y en cuanto a la promotora, responsabiliza al Ayuntamiento y a la compañía eléctrica. Mientras tanto, Marcos, otro de los afectados, reflexiona: “si te dicen que hay unas viviendas construidas en el centro de una ciudad turística y 72 familias no las pueden ocupar porque no hay luz, no te lo crees. Esto en un país desarrollado, no pasa”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.