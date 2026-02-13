Roberto Leal: "¿Qué hago si mis hijos me pillan manteniendo relaciones sexuales?"

Como cada viernes, llega la sección de 'SexPejo' a Espejo Público, de la mano de la sexóloga Lorena Berdún. En esta ocasión han tratado temas de actualidad como la confesión de Loles León, la pregunta de Roberto Leal, o la reacción de Joaquín al saber que su hija había perdido la virginidad.

Esta semana se ha emitido en Antena 3 el programa del ex jugador de fútbol Joaquín y su familia, llamado 'El Capitán en Japón'. En este último capítulo ha destacado la reacción de Joaquín, cuando supo que su hija había perdido la virginidad. "Me harté a llorar", reconocía.

"Los hombres son más protectores"

Una reacción que ha sido analizada en Espejo Público en la sección 'SexPejo'; por un lado, la sexóloga Loren Berdún ha explicado que se trata de "un cúmulo de sensaciones", es una sensación al saber que "su hija ya es adulta", y que a los hombres les suele costar más ya que "son más protectores", y las mujeres, en cambio, estamos "más acostumbradas" a hablar de lo que nos pasa.

La experta ha explicado que es muy bueno que "los hijos compartan" su sexualidad con los padres, a lo que Isabel Rábago ha contestado: "Yo no se lo contaría ni a mi padre ni a mi madre, no me veo sentada tomando café contándoles eso".

En cambio, la presentadora de Más Espejo, Gema López, sí que habla con su familia con naturalidad del tema: "Yo sí hablé con mi madre de sexo, y hablo con mi hija con la misma naturalidad".

Qué hacer si tu hijo te pilla manteniendo relaciones sexuales

Otro de los temas de la sección de 'SexPejo' ha sido la pregunta que ha lanzado el presentador de televisión, Roberto Leal, sobre qué hacer en caso de que sus hijos pequeños le pillen manteniendo relaciones sexuales con su pareja. A lo que la experta en sexo, Lorena Berdún, ha contestado.

"Un niño puede estar no viendo un acto de amor, sino de violencia, por lo que lo más importante es encuadrar bien a ese niño, y no intentar quitarle importancia. No hay que negar lo que está pasando, no hay que hacer como que aquí no ha pasado nada, porque eso es lo que realmente trauma, ya que le estás diciendo que esto está mal", ha explicado la sexóloga.

Loles León: "Hace 21 años que no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre"

El último tema que se ha tratado en la sección de sexo del programa de este viernes, han sido las palabras de Loles León en 'Lo de Évole', en las que reconoce que "lleva 21 años sin mantener relaciones sexuales con ningún hombre". Ante esta noticia, Lorena Berdún recomienda masturbarse aunque no se mantengan relaciones sexuales, ya que eso hace que la sangre "fluya" a nuestros genitales, y eso "favorece a que no se atrofien", ya que cuando no se utilizan se van deteriorando.

