"Empecé por una apuesta": Samantha Vallejo-Nágera desvela porqué decidió dedicarse a la cocina

Samantha Vallejo-Nágera ha pasado por El Hormiguero para poner el toque culinario a la noche. Entre risas y confesiones, la cocinera ha compartido experiencias personales y profesionales que han hecho las delicias del público.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado por cómo empezó en la cocina. Ella ha desvelado que era paisajista, pero que un gran amigo que tenía un restaurante le 'retó' a adentrarse en este mundo y se enamoró desde el principio.

Tal fue su emoción inicial, que incluso ha confesado que lloraba pelando verdura pensando en cuanto le gustaba. Además, Samantha ha asegurado que una de las claves de su éxito es que le encanta comer y experimentar con los alimentos. ¡Increíble!