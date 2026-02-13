Dos cómicos de Vigo salen a recoger firmas para que deje de llover: "Somos gallegos pero no tontos"

En lo que va de año, por España han pasado 8 borrascas. Los españoles llevan semanas y semanas sin ver el sol. Ante esta situación, los cómicos Arantxa Treus y Rafa Durán, han decidido disfrazarse y salir a las calles de Vigo para pedir firmas "para que deje de llover". Un vídeo que se ha hecho viral y ha provocado la sonrisa de los españoles, pese a los días nublados que atraviesan.

Los cómicos se han grabado un vídeo disfrazados de 'Noel, el del arca', y 'Santa Clara, de las clarisas', y se han situado en una de las turbo rotondas de Vigo donde han anunciado que: "Estamos reuniendo firmas aquí, en la turno rotonda, para ver si para de llover. Estamos quemados, bueno, estamos mojados", han reconocido en el vídeo del que todo el mundo habla. Pero, ¿Cómo se les ocurrió esta idea?, este viernes han contestado a esta pregunta en una entrevista con Manu Sánchez en Antena 3 Noticias.

"Somos gallegos y tenemos hongos hasta debajo de los dedos de los pies"

"Se nos ocurrió porque somos gallegos y tenemos hongos hasta debajo de los dedos de los pies, y había que reír, porque siempre es mejor reír que llorar", ha explicado la actriz y cómica, Arantxa Treus.

A la pregunta de Manu Sánchez de si ellos están acostumbrados a esta situación al vivir en el norte de España, Rafa Durán ha contestado: "Somos gallegos pero no somos tontos, y nos gusta el buen tiempo, nos gusta el sol, y no hay mejor manera para combatir el mal humor, que con el buen humor y la risa. En este caso si te juntas con una amiga como es Arantxa, esto es bien", ha reconocido el presentador y cómico.

"Es más fácil salir de las drogas que de las turbo rotondas"

El lugar elegido para grabar la parodia ha sido las turbo rotondas de Vigo, ya que, según ha explicado Arantxa, "es más fácil salir de las drogas que de una turbo rotonda".

El cómico Rafa Durán ha asegurado que "como hijo de marinero" esto ya va a terminar, y ya "se ve la luz al fondo", y que "hay que ser positivos". Además, ha agradecido a Manu Sánchez que se "saque humor" en el informativo, y que se tome el humor tan en serio.

"El 'feedback' que nos llevamos de la gente es muy bonito, es lo que nos queda, así que hagamos mucho la risa", ha concluido Rafa Durán en Antena 3 Noticias.

