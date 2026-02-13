Arguiñano, sobre las setas shimeji en tempura con salsa crispy de chile: "Para un aperitivo perfecto"

En esta ocasión, hemos utilizado setas shimeji, pero puedes utilizar cualquier otra seta que te guste: enokis, rebozuelos, angulas del monte…

Ingredientes, para 4 personas

Para las setas shimeji en tempura:

150 g de setas shimeji

120 g de harina

60 g de harina de maíz refinada

1 cucharada de pimentón dulce

1 cucharada de pimentón picante

1 cucharada de ajo en polvo

1 cucharada de cebolla en polvo

1 cucharada de orégano

200 ml de agua con gas

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Setas shimeji en tempura | antena3.com

Para la salsa crispy de chile:

4 cucharadas de mahonesa

1 cebolleta picada

1 cucharadita de cayena en polvo

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de jengibre en polvo

Ralladura y zumo de 1 lima

1 cucharadita de salsa de soja

1 cucharadita de semillas de sésamo

Sal

Ingredientes para la salsa crispy de chile | antena3.com

Elaboración

Para la tempura, pon todos los ingredientes secos en un bol: la harina, la harina de maíz, el pimentón dulce y picante, el ajo, la cebolla, el orégano y una pizca de sal. Vierte poco a poco el agua con gas bien fría, sin parar de remover, hasta conseguir una pasta densa.

Vierte poco a poco el agua con gas bien fría, sin parar de remover | antena3.com

Corta las raíces de las setas shimeji y sepáralas de una en una. Sumérgelas en la tempura (es importante hacerlo nada más prepararla para que se mantenga bien fría) y remueve para que queden bien pringadas.

Calienta abundante aceite en una sartén e incorpora las setas, en varias tandas (para que no se peguen unas con otras). Deja que se frían a fuego vivo, hasta que queden bien crujientes. Escúrrelas sobre papel absorbente de cocina.

Calienta abundante aceite en una sartén e incorpora las setas | antena3.com

Para la salsa crispy, pon la mahonesa en un bol. Introduce la cebolleta picada y mezcla bien. Agrega la cayena, el ajo, el jengibre, la ralladura y el zumo de la lima, la salsa de soja, las semillas de sésamo y una pizca de sal (si quieres). Mezcla bien.

Para la salsa crispy, pon la mahonesa en un bol | antena3.com

Reparte las setas en tempura en 4 platos y acompaña con la salsa crispy. Decora con perejil.