Damián propone a Tasio que Carmen y él se muden a la casa de la Reina… ¿aceptará?

Damián está muy ilusionado con su nuevo proyecto, la Industrial.

Su hijo Tasio se ha convertido en su socio, y como Damián quiere facilitarle la vida, se le ha ocurrido una idea: ¡que él y Carmen se muden a casa de la Reina a vivir!

Tasio se ha quedado sin palabras ante la propuesta… ¿le está tratando su padre como un De la Reina más?

Damián quiere ayudarle a conciliar sus dos trabajos y también a que siga pasando tiempo su mujer, Carmen; por lo que cree que la mejor opción es que vivan en la misma casa, así podrán trabajar hasta tarde.

Él se ha sentido muy halagado, pero no sabe qué decir… ¿Qué le parecerá a Carmen la idea? ¿Le sentará bien?