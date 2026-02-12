Daniela le hace una petición a Amanda antes de su boda: “Es importante que vengas”

Antena3
Daniela le pide expresamente a su hermana que vaya a su boda y esté con ella en uno de los días más importantes de su vida.

A pocos días de su boda, Daniela está inmersa en preparativos y emociones, y una de sus principales preocupaciones es contar con el apoyo de su hermana Amanda en ese día tan especial.

La relación entre ambas ha estado marcada por altibajos y dificultades, pero Daniela deja claro que no quiere que falte a su lado cuando dé el “sí, quiero”.

Para Daniela, que siempre actúa con espontaneidad, la ocasión merecía una visita personal más que una simple llamada, así que se presenta en casa de Amanda para pedirle directamente que no se pierda la boda.

Su petición no es solo un deseo familiar, sino también una forma de reforzar su vínculo tras los complicados momentos que han afrontado juntas.

Damián propone a Tasio que Carmen y él se muden a la casa de la Reina… ¿aceptará?

Como ahora es su socio en la Industrial, quiere tenerle más cerca y cree que es lo mejor, que se mude como uno más en la familia. ¿Dirá que sí?

Salazar ha terminado por amenazar a su examante para que se vaya de vuelta a Tarragona: si sigue tirando de la cuerda, lo va a lamentar.

