En esta ocasión, hemos usado cebollas rojas para la fritada, pero puedes usar cebolleta fresca, si lo prefieres.

La crema de guisantes que ha preparado Arguiñano es un acompañamiento perfecto para los salmonetes, porque realzará todo el sabor.

Ingredientes, para 4 personas

8 salmonetes

3 cebollas rojas

1 cebolleta blanca

12 ajos frescos

300 g de guisantes (desgranados)

100 ml de nata líquida

Harina para rebozar

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Elaboración

Pon dos cucharadas de aceite en una cazuela. Introduce la cebolleta pelada y picada finamente y deja que se poche durante 4-5 minutos. Agrega los guisantes y vierte agua (no demasiada, justo que cubra). Sazona y cocina a fuego suave durante 20-25 minutos. Cuela y reserva el caldo. Pon los guisantes con la cebolleta en el vaso de la batidora. Añade la nata y un poco de caldo (medio vasito aproximadamente). Tritura. Agrega más caldo si quieres una consistencia más ligera.

Agrega los guisantes y vierte agua | antena3.com

Para la fritada, pon dos cucharadas de aceite en una sartén. Introduce las cebollas rojas cortadas en juliana, sazona y deja que se pochen a fuego moderado durante 15-18 minutos. Pica finamente los ajos frescos y añádelos. Cocina el conjunto durante 2-3 minutos más. Reserva.

Pica finamente los ajos frescos y añádelos | antena3.com

Calienta abundante aceite en una sartén. Sazona los salmonetes (limpios y con las cabezas), pásalos por harina y fríelos por los dos lados, hasta que queden dorados y crujientes.

Sazona los salmonetes (limpios y con las cabezas) | antena3.com

Sirve un par de cucharadas de crema de guisantes en el fondo de 4 platos hondos y coloca encima 2 salmonetes por ración. Acompaña con la fritada de cebolla y ajos tiernos. Decora con una rama de perejil.