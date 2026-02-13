Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Salmonetes fritos en 4 minutos con crema de guisantes, la receta exprés de Karlos Arguiñano

"Más fácil, imposible", así se refiere Karlos Arguiñano a esta receta de salmonetes fritos con una crema de guisantes muy fina.

Salmonetes fritos en 4 minutos con crema de guisantes, la receta exprés de Karlos Arguiñano

Salmonetes fritos en 4 minutos con crema de guisantes, la receta exprés de Karlos Arguiñano

Publicidad

En esta ocasión, hemos usado cebollas rojas para la fritada, pero puedes usar cebolleta fresca, si lo prefieres.

La crema de guisantes que ha preparado Arguiñano es un acompañamiento perfecto para los salmonetes, porque realzará todo el sabor.

Ingredientes, para 4 personas

  • 8 salmonetes
  • 3 cebollas rojas
  • 1 cebolleta blanca
  • 12 ajos frescos
  • 300 g de guisantes (desgranados)
  • 100 ml de nata líquida
  • Harina para rebozar
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Salmonetes fritos con crema de guisantes
Ingredientes Salmonetes fritos con crema de guisantes | antena3.com

Elaboración

Pon dos cucharadas de aceite en una cazuela. Introduce la cebolleta pelada y picada finamente y deja que se poche durante 4-5 minutos. Agrega los guisantes y vierte agua (no demasiada, justo que cubra). Sazona y cocina a fuego suave durante 20-25 minutos. Cuela y reserva el caldo. Pon los guisantes con la cebolleta en el vaso de la batidora. Añade la nata y un poco de caldo (medio vasito aproximadamente). Tritura. Agrega más caldo si quieres una consistencia más ligera.

Agrega los guisantes y vierte agua
Agrega los guisantes y vierte agua | antena3.com

Para la fritada, pon dos cucharadas de aceite en una sartén. Introduce las cebollas rojas cortadas en juliana, sazona y deja que se pochen a fuego moderado durante 15-18 minutos. Pica finamente los ajos frescos y añádelos. Cocina el conjunto durante 2-3 minutos más. Reserva.

Pica finamente los ajos frescos y añádelos
Pica finamente los ajos frescos y añádelos | antena3.com

Calienta abundante aceite en una sartén. Sazona los salmonetes (limpios y con las cabezas), pásalos por harina y fríelos por los dos lados, hasta que queden dorados y crujientes.

Sazona los salmonetes (limpios y con las cabezas)
Sazona los salmonetes (limpios y con las cabezas) | antena3.com

Sirve un par de cucharadas de crema de guisantes en el fondo de 4 platos hondos y coloca encima 2 salmonetes por ración. Acompaña con la fritada de cebolla y ajos tiernos. Decora con una rama de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Pescados y marisco

Publicidad

Programas

Con casa, sin luz, sin techo

Se mira, pero no se toca: la pesadilla de tener un piso nuevo y no poder entrar en él

Salmonetes fritos en 4 minutos con crema de guisantes, la receta exprés de Karlos Arguiñano

Salmonetes fritos en 4 minutos con crema de guisantes, la receta exprés de Karlos Arguiñano

Isabel Rábago y Samanta Villar

Tensión entre Samanta Villar e Isabel Rábago, por el fraude de pasaportes: "Ser de derechas y no querer la regularización es de locos"

Jubilados inquiokupados II
OKUPACIÓN

Empeora la situación de Jesús y Rosa, en un sinvivir por su inquiokupa: "Mi marido sufrió ayer un ataque al corazón"

Míriam Nogueras
Míriam Nogueras

Míriam Nogueras responde, ¿vuelve el amor entre Junts y PSOE?: "No hay negociaciones abiertas"

Rifirrafe
PROBLEMA OCUPACIÓN

Rifirrafe entre el multipropietario Jon Goitia y el socialista Javier Gutiérrez: "Bendito problema tener 15 pisos"

Momento de tensión en el plató de Espejo Público tras las palabras del ministro Óscar López, acusando a los medios de comunicación conservadores, de ser los responsables de inventar la ocupación.

Consejos
Trucos

Consejos para evitar que te estafen con los avisos o llamadas del falso banco: ¿cómo saber si es real?

Cada vez son más las personas que caen en la estafa del falso aviso del banco, que nos hace creer que alguien está intentando acceder a nuestra cuenta. Hoy, te contamos cómo evitarlo.

Lola Lolita regresa a El Desafío: “Mis consejos no valen un pimiento”

Lola Lolita regresa a El Desafío: “Mis consejos no valen un pimiento”

Rosa se reivindica como ganadora de Pasapalabra sin etiquetas: "Ha sido una liberación"

Rosa se reivindica como ganadora de Pasapalabra sin etiquetas: "Ha sido una liberación"

Daniela se burla de Joaquín conduciendo la autocaravana

VÍDEO INÉDITO: Daniela se burla de Joaquín conduciendo la autocaravana: “Papá, si vas a diez por hora”

Publicidad