Para 4 personas
Salmonetes fritos en 4 minutos con crema de guisantes, la receta exprés de Karlos Arguiñano
"Más fácil, imposible", así se refiere Karlos Arguiñano a esta receta de salmonetes fritos con una crema de guisantes muy fina.
Publicidad
En esta ocasión, hemos usado cebollas rojas para la fritada, pero puedes usar cebolleta fresca, si lo prefieres.
La crema de guisantes que ha preparado Arguiñano es un acompañamiento perfecto para los salmonetes, porque realzará todo el sabor.
Ingredientes, para 4 personas
- 8 salmonetes
- 3 cebollas rojas
- 1 cebolleta blanca
- 12 ajos frescos
- 300 g de guisantes (desgranados)
- 100 ml de nata líquida
- Harina para rebozar
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Pon dos cucharadas de aceite en una cazuela. Introduce la cebolleta pelada y picada finamente y deja que se poche durante 4-5 minutos. Agrega los guisantes y vierte agua (no demasiada, justo que cubra). Sazona y cocina a fuego suave durante 20-25 minutos. Cuela y reserva el caldo. Pon los guisantes con la cebolleta en el vaso de la batidora. Añade la nata y un poco de caldo (medio vasito aproximadamente). Tritura. Agrega más caldo si quieres una consistencia más ligera.
Para la fritada, pon dos cucharadas de aceite en una sartén. Introduce las cebollas rojas cortadas en juliana, sazona y deja que se pochen a fuego moderado durante 15-18 minutos. Pica finamente los ajos frescos y añádelos. Cocina el conjunto durante 2-3 minutos más. Reserva.
Calienta abundante aceite en una sartén. Sazona los salmonetes (limpios y con las cabezas), pásalos por harina y fríelos por los dos lados, hasta que queden dorados y crujientes.
Sirve un par de cucharadas de crema de guisantes en el fondo de 4 platos hondos y coloca encima 2 salmonetes por ración. Acompaña con la fritada de cebolla y ajos tiernos. Decora con una rama de perejil.
Publicidad