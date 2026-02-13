Publicidad
Temporal
VÍDEO: Una mujer cae con su coche a un gran socavón provocado por el temporal en Cáceres
Es ya una de las imágenes de este tren de borrascas.
Imágenes impresionantes las que está dejando el temporal en España. La borrasca Oriana está en pleno paso por la Península y deja algunos efectos notables.
En Cáceres, el hundimiento de la calzada ha provocado que una mujer que circulaba por ella cayese a ese gran socavón. Por suerte, ha sido rescatada ilesa. Es ya una de las imágenes de este tren de borrascas.
