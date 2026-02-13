VÍDEO: Una mujer cae con su coche a un gran socavón provocado por el temporal en Cáceres

Imágenes impresionantes las que está dejando el temporal en España. La borrasca Oriana está en pleno paso por la Península y deja algunos efectos notables.

En Cáceres, el hundimiento de la calzada ha provocado que una mujer que circulaba por ella cayese a ese gran socavón. Por suerte, ha sido rescatada ilesa. Es ya una de las imágenes de este tren de borrascas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.