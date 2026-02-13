Consejos para evitar que te estafen con los avisos o llamadas del falso banco: ¿cómo saber si es real?

El fraude del 'banco fantasma' sigue sumando afectados. Entre ellos está José Antonio, quien terminó perdiendo 5.000 euros tras caer en la trampa.

La estafa arranca con un SMS que recibe en su móvil, donde se le advierte de un supuesto intento de transferencia por una cantidad elevada desde su cuenta. El mensaje le insta a actuar con urgencia y le proporciona un número de contacto. Sin embargo, ese teléfono no pertenece a ninguna entidad real, sino a los propios estafadores, que se hacen pasar por el banco para ganarse la confianza de la víctima y lograr que les traspase el dinero.

Lo más difícil en estos casos es descubrir si la amenaza es real o no. Por eso, el principal truco para ello es llamar al número oficial de nuestro banco, no al que nos indica en el mensaje. "Lo primero es colgar o cerrar la conversación, respirar y llamar a nuestro banco", señala Juan Antonio Muñoz, experto en ciberseguridad.

Por otro lado, es importante recalcar que el banco real nunca nos pedirá datos ni realizar operaciones por teléfono. Además, en caso de ser una estafa, tenderán a meter prisa o miedo al usuario, algo que debe hacernos sospechar. ¡Dale al play para escuchar todos los consejos!