¿Ninguneo de la Unión Europea a España o "numerito" de Pedro Sánchez?: "Todo lo que se hace se paga rotundamente"

Un encuentro previo a la cumbre europea celebrada en Bélgica ha sido el foco de una polémica internacional que tiene en su centro a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno español dice haberse quejado por haber sido excluido de una reunión que tenía lugar unas horas antes. Giorgia Meloni, presidenta de Italia, y Bart De Wever, han desmentido a Sánchez.

Nicolás Redondo, crisis diplomática Sánchez- UE

Andrés Pantoja
Publicado:

En la última cumbre de la OTAN del pasado mes de Junio en la Haya, Países Bajos, muchos analistas apreciaron a Pedro Sánchez inmerso en una cierta soledad. Ahora se habría producido un segundo episodio de este supuesto aislamiento internacional deliberado del que sería víctima el presidente español.

Los líderes de hasta 19 países de la Unión Europea se dieron cita en un hotel de forma previa a la cumbre. Fuera de esa toma de contacto quedaron: Portugal, Irlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Eslovenia, y España, cuarta economía de la Zona Euro.

"Esta cumbre se envenenó mucho con este incidente diplomático", expresaba el corresponsal de Antena 3 en Bruselas, Guillermo Pascual, que también informaba de la sorpresa que generó el tono de la reivindicación de España con Italia en el punto de mira, denunciando el Gobierno español que se minan los principios básicos de la UE, o que plantea obstáculos al entendimiento.

"En política exterior, todo lo que se hace se paga"

Tras el desmentido público de Italia y Bélgica a través de sus jefes de Gobierno se produce una violenta contradicción entre dos versiones.

Nicolás Redondo, díscolo socialista expulsado del partido por la ejecutiva de Sánchez, valoraba las dos posibilidades: "Si no le han invitado, muy mal para nosotros, pero si no ha ido para enfrentarse, mucho peor".

"En política exterior, ni una mala palabra, ni una broma. Es decir, todo lo que se hace se paga, y se paga rotundamente", decía el que fuera secretario general del Partido Socialista de País Vasco.

La periodista Carmen Morodo reaccionaba incrédula: "No entiendo este numerito, no lo entiendo desde el punto de vista diplomático en absoluto, no entiendo las versiones cruzadas".

El momento crucial que atraviesa el 'Club de los 27', inmerso en unas negociaciones de vital importancia para cambiar sus estatutos fundamentales hace que este episodio sea muy inoportuno: "En diplomacia las cosas se gestionan de otra manera", ha sentenciado Morodo.

