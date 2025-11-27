Tamara Gorro responde a los elogios de Ezequiel Garay: "Yo le amo como persona, no porque sea el padre de mis hijos"

Tamara Gorro y Ezequiel Garay tienen una relación muy especial. Ambos se conocieron en 2010 y se dieron el "sí quiero" dos años después. Sin embargo, tras formar una familia en común, ambos anunciaban su ruptura en enero de 2022.

Pese a su ruptura, ambos se han dejado ver juntos en multitud de ocasiones y siempre se han dedicado palabras de cariño. Hace apenas una semana, Ezequiel Garay se deshacía en elogios hacia Tamara en una entrevista.

"Yo le amo como persona, no porque sea el padre de mi hijo", asegura Tamra Gorro, "en la vida conoces muy pocas personas buenas de verdad y, cuando lo haces, no las sueltas".

A la pregunta de si está preparada para que Ezequiel rehaga su vida, Tamara Gorro lo ha tenido claro: "Si él es feliz, sus hijos y yo vamos a ser felices". ¡Dale al play para escucharla!