Mariló Montero, sorprendida con el cambio de imagen de Koldo y Aldama: "Están teniendo una renovación estética"

José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama podrían estar a horas de entrar en prisión. El juez del Tribunal Supremo decidirá en unas horas el futuro judicial del exministro de Transportes y su exasesor. Ante la posibilidad de entrar en prisión han decidido crear una estrategia de colaboración con la justicia. El juez decidirá si los envía a la cárcel ante la gravedad de las penas que pide la Fiscalía.

En las últimas horas tanto Ábalos como Koldo han lanzado varios mensajes a modo de advertencia dejando ver que si ellos cayeran podrían tirar de la manta y airear los trapos sucios de otros miembros del Gobierno. El que fuera titular del ministerio de Transportes apunta directamente a Yolanda Díaz dejando ver un uso fraudulento de la vivienda que se le facilitó en calidad de ministra. Mientras que Koldo ha concedido una entrevista en la que se le ve preparando el equipaje ante una hipotética entrada en la cárcel.

Señala el periodista Rubén Amón que estas imágenes le resultan "patéticas". "Todo ser humano tiene derecho a un momento de consternación en el horizonte si no fuera por los delitos que han cometido", señala

"Parece que estamos ante un ante y un después respecto a lo que puede ocurrir con Pedro Sánchez"

La colaboradora de Espejo Público Mariló Montero ve "una renovación estética" en las últimas imágenes que hemos visto de Koldo y Ábalos. Ve a Koldo "aparentemente más delgado" y cree que lo grave es que estamos con una gran tensión ante una inminente entrada en la cárcel. "Parece otro antes y después respecto a lo qué va a ocurrir con Pedro Sánchez. Que haya un imputado que tenga su escaño y su acta legalmente es una barbaridad", añade refiriéndose al caso de José Luis Ábalos.

Susanna Griso se ha sumado a esa crítica opinando que en el caso de Ábalos tendría que haber entregado ese acta de diputado hace dos años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.