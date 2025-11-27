Álvaro Nieto, sobre el robo del ordenador de su despacho: "Por cómo se produjo es muy raro"

Las oficinas del medio digital 'The Objective' fueron el pasado lunes el escenario de un asalto exprés del que el propio afectado, su director, Álvaro Nieto, ha expresado: "Es muy extraño".

El periodista ha reconocido que el individuo que cometió el robo se llevó el dispositivo y unas llaves. Lo hizo después de conseguir información del conserje del edificio. Una vez consideró que sabía lo suficiente, el autor del hurto entró en las oficinas de 'The Objective', se dirigió directo al puesto de Álvaro Nieto, e ignorando otros objetos de valor en su camino y en el interior del mismo despacho, tan solo cogió el ordenador del director del medio y un juego de llaves: "Dejó la cartera, que estaba también a mano".

La información que contiene el ordenador está relacionada con el desarrollo de la actividad laboral pero carece de una mayor trascendencia, dando entender que no hay información sensible, o que ésta está suficientemente protegida.

Sospechas policiales

"Fue relámpago, yo me ausenté cinco minutos", expresaba Álvaro Nieto con sorpresa por la rapidez con que se llevó a cabo el delito.

Los agentes que investigan lo sucedido destacan que las peculiaridades del robo les hacen pensar que puede tratarse de una acción encargada por terceros: "No tiene pinta de robo normal", aseguraba el periodista que esas eran las palabras de los agentes.

Precisamente la rapidez con la que se percataron del hurto permitió identificar al autor y ponerlo en conocimiento de las autoridades, que localizaron y detuvieron a este hombre poco después en Coslada, solo con el ordenador en su poder: "Las llaves no se han podido encontrar", explicaba Álvaro.

Lugar para especulaciones

Susanna Griso expresaba sus dudas ante los posibles interesados en obtener o robar información de las investigaciones periodísticas relacionadas con el caso Koldo "que pueden tumbar al Gobierno". No se atrevía Álvaro Nieto a mencionar a ningún sospechoso: "Es muy pronto para determinar si ha estado guiado o encargado por alguien".

