Elena Valenciano: "Conviene pedir perdón por las cosas que estamos viendo en el PSOE, más allá de lo que los tribunales sentencien"

"Creo que por haber representado al PSOE tengo cierto nivel de responsabilidad y conviene pedir perdón por las cosas que estamos viendo, más allá de lo que los tribunales sentencien", afirma Elena Valenciano. La exdirigente socialista añade que, como mujer y militante de larga trayectoria, “por ser socialista y feminista se ve obligada a pedir perdón”.

Valenciano califica de "enormemente soez" el contenido de algunas conversaciones filtradas en los últimos días y lamenta “esa manera de referirse a las mujeres, esas conversaciones donde se demuestra que esas mujeres estaban en situación de mucha necesidad”. En su opinión, “solo se puede considerar que esas mujeres eran explotadas”.

La exdirigente ha subrayado además que “todo eso en el PSOE debería estar erradicado o, por lo menos, no debería haber tanta distancia con el discurso de Ábalos, que ha sido secretario de Organización”.

La lealtad al PSOE consiste en decir lo que uno piensa

Preguntada por Susanna Griso sobre las recientes declaraciones de Jordi Sevilla, que calificó al PSOE como “un club de fans de Sánchez”, Valenciano responde con cautela: “La verdad es que no lo sé porque hago poca vida interna”. Aun así, recuerda que la crítica es necesaria dentro del partido: “La lealtad con unas siglas históricas como el PSOE consiste en decir lo que uno piensa para mejorar la situación del partido y desde luego de España, primero de España y luego del Partido Socialista, como decía Rubalcaba”.

Reconocimiento a María Corina Machado

En el tramo final de la entrevista, Valenciano también ha valorado la victoria de María Corina Machado en Venezuela: “Hay premios Nobel de la paz o de literatura que te gustan más o menos, pero felicitar es algo obligado para todos los demócratas. Hay que felicitar a María Corina Machado sin ningún matiz y a los venezolanos que la siguen, otra cosa es que estés de acuerdo o no con ella, que yo personalmente no”.

