Un experto en blanqueo explica por qué el juez pide al PSOE los pagos en metálico durante 7 años:

¿Por qué el juez pide al PSOE los pagos en metálico de siete años? ¿Qué sospechas le han llevado a solicitar tanta información? ¿Qué espera encontrar en todos esos registros? Son las preguntas que nos vienen a la cabeza tras una petición judicial que no es menor. Las claves nos las da en 'Espejo Público' Juan Carlos Galindo, perito judicial en investigación de delincuencia económica, experto en fraude y blanqueo de capitales.

¿Blanqueo de capitales?

El magistrado pone la lupa sobre el trajín de dinero en efectivo en Ferraz. Pide al PSOE que le detalle todos los pagos en metálico entre 2017 y 2024, justo desde que Sánchez es secretario general. La petición parte de la Fiscalía, que no ve aclarado el origen del dinero en efectivo que el propio PSOE usó, entre otras cosas, para pagar gastos vinculados a Ábalos y a Koldo. La Fiscalía advierte de que la documentación presentada hasta ahora no aclara el origen real del efectivo y añade que, si hubieran existido pagos en B, tampoco sería posible rastrear de dónde salió el dinero que los alimentó.

Para aclarar todos estos puntos hablamos con Juan Carlos Galindo, perito judicial en investigación de delincuencia económica, experto en fraude y blanqueo de capitales. Según Galindo "si estuviera investigando un fraude fiscal sólo podría pedir cuatro años y el año en curso" por eso se atreve a deducir que "detrás de todos estos movimientos puede sospechar que hay un movimiento de blanqueo de capitales, el blanqueo es uno de los delitos que prescribe más alta dentro del delito económico." El experto en fraude y blanqueo de capitales recuerda que pide de 2017 hasta el 202 y que "del año 2017 hasta el 2021 había una limitación de 2.500 euros por DNI y por año, no por operación, no cada mes. Y desde 2021 se rebajó a 1.000 euros en efectivo" y "se verá si hay un reintegro en efectivo del banco, esto es una costumbre totalmente ilógica que hacen los partidos políticos". En el momento en el que desde el banco "no haya reintegros en efectivo para poder pagar ese efectivo que da el PSOE "blanco y en botella" se abre un procedimiento por blanqueo de capitales zanja Galindo.

Sobre la imagen de uno de los sobres que ha salido donde escrito a mano leemos más de 2.900 euros, lo que dicen es que se le dio a Ábalos para repartir entre varios, en este caso explica el experto en fraude "esos dos ó tres más tienen que esa en caja y con recibos justificados, el dinero en efectivo entregado tiene que estar. Si no está estaríamos hablando de una caja B, de una caja paralela". Para Galindo "su señoría lo tiene fácil, si pide al PSOE los movimientos en efectivo" y se cotejan los datos de las cuentas bancarias "si no hay reintegros en efectivos unos días antes de esos pagos usted me tendrá que decir de dónde viene el dinero".

La respuesta del PSOE

Sobre esta solicitud del juez de la Audiencia Nacional donde solicita al Partido Socialista los apuntes de los pagos en metálicos "Espejo Público" recogemos un chat secreto donde el PSOE responden al juez que "aportaremos la documentación. Todo el efectivo abonado por el PSOE tiene una trazabilidad cierta y legal. Las cuentas del PSOE son transparentes, legales y están fiscalizadas." y añaden que le partido actúa "con firmeza y contundencia frente a cualquier indicio de corrupción o comportamiento indebido."

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.