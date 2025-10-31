Lo que Sánchez dijo de Koldo en su libro: "Se quedó a dormir en la oficina para custodiar los avales"

Las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante su comparecencia este jueves en el Senado sin duda han dado de qué hablar. Preguntado por su relación con Koldo García, exasesor de Ábalos, Sánchez respondía que fue "absolutamente anecdótica", y que las ocasiones en las que habría hablado con él fueron "las mínimas posibles". Estas palabras no le han gustado a Koldo García, posiblemente por las fotografías que varios medios de comunicación han publicado hoy en las que aparecen Sánchez y Koldo en varias ocasiones, desde un cumpleaños de José Luis Ábalos, hasta actos del partido socialista.

¿Qué decía Sánchez de Koldo antes?

La respuesta de Sánchez sobre su relación con el exasesor de Ábalos resulta, de este modo, bastante llamativa. Las imágenes no son la única muestra que parecen contradecir sus palabras, ya que, en su libro, 'Manual de Resistencia', Sánchez dedica varias líneas a Koldo García. Ahí relata el papel que tuvo a la hora de custodiar los avales de las elecciones primarias del PSOE, refiriéndose a Koldo como "un miembro de la candidatura", quien las noches previas a la entrega de los avales "se quedó a dormir en la oficina para custodiarlos". Además, "una vecina del edificio le ofreció su baño para que se duchara, porque él no quería dejarlos sin vigilar ni un solo momento".

Pero esa no es la única ocasión en la que Sánchez le dedica unas palabras. También, en su cuenta de Facebook, calificó a Koldo como "un titán", "un gigante de la militancia" y "un ejemplo". En la comparecencia, Pedro Sánchez dijo no recordar quién decidió que Koldo García fuera asesor ministerial ni tampoco el motivo por el que se encargó de custodiar los avales durante las elecciones primarias del PSOE de 2014.

Reacciones al Senado

Aunque en Moncloa preocupaba la imagen de Sánchez en el Senado al tratarse de una comparecencia difícil, creen que el presidente salió "absolutamente airoso", en palabras del Ministro Félix Bolaños. Defienden que fue transparente, que respondió a todo lo que sabía y podía y que lo hizo ante un Partido Popular que no buscaba explicaciones, sino difundir bulos, mentiras y montar el espectáculo. El propio Sánchez calificó de "circo" la comisión "de difamación", y desde el PSOE culpan al PP de utilizar el Senado para atacarle.

Los populares en cambio se quejan de que faltaron respuestas. Reprochan los "no me consta", "no me acuerdo" del presidente, y dicen que sus evasivas son muy relevantes: "No va a poder huir de todo lo que ha hecho y de su responsabilidad", asegura Cuca Gamarra, vicesecretaria del Partido Popular. Y aseguran que si no quiso contestar fue para no incurrir en falso testimonio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.