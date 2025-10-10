Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Koldo y su expareja gestionaban viajes, gastos y estudios a Ábalos y sus novias: "Tú siempre igual ¡Que no es nuestro!"

Unas vacaciones en Turquía, en primera línea de playa junto a Andrea, forman parte de los gastos privados que Koldo organizaba al exministro.

Antena3 Noticias

Informe UCO | Antena3 Noticias

Irene Rodríguez
Publicado:

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado al Tribunal Supremo un nuevo paquete de información sobre las relaciones internas de la llamada trama que salpica al exministro José Luis Ábalos. El material incluye conversaciones que muestran cómo esas relaciones no siempre fueron fluidas y, en algunos casos, tensas.

En una de ellas, Koldo García, exasesor y hombre de confianza de Ábalos, le revela que había amenazado a Santos Cerdán con difundir una grabación hecha en Pamplona﻿. "He escrito a Santos, le he dicho, voy a ver a José cinco minutos. Necesito que me veas cinco minutos. O me das cinco minutos la semana que viene o te juro por dios que le llevo a Pedro una grabación que está hecha de Pamplona", le comenta.

El nuevo material también incluye detalles sobre los gastos y el nivel de vida del exministro, que eran gestionados por Koldo y su expareja. Los pagos abarcan desde reservas en restaurantes de lujo hasta viajes y matrículas universitarias relacionadas con parejas y amigas de Ábalos.

Entre ellos destacan unas vacaciones en Turquía, en primera línea de playa, con Andrea. Koldo detalla: "Cama grande con vista al mar" y Ábalos confirma: "King (size), sí. ¿Solo 315?". "Sí. Es tu parte. El resto ya lo hicieron", le responde el exasesor.

Además también se encuentra la novia de Ábalos, Jessica, con el nombre clave "España", cuya vivienda de lujo en la Plaza de España de Madrid habría sido financiada por la trama. También se incluyen vuelos, regalos y la matrícula universitaria, que asciende a 2.125 euros. Koldo concluye la operación con un "España, hecho. Por favor borra esto".

Aunque Ábalos declaró ante el Supremo en diciembre de 2024 donde confesó que pedía a Koldo tareas simples como "ir a la farmacia o a por tabaco", el informe refleja encargos de mayor alcance. En una conversación, el exministro propone: "Mira a ver dónde podría quedar a comer con España". Koldo le responde que en el "Asador Donostiarra a las 14:30, en el pequeño reservado”. Ante el comentario de Ábalos "no llevo dinero", él zanja con un simple "Okey".

Discusiones con su exnovia

Este modus operandi también relaciona a otras amigas, como Michel, a quien Ábalos pidió ingresar "100" porque "no tiene ni para comida". En muchas operaciones, Koldo recurría a su esposa Patricia, con quien mantenía discusiones por la demora en los pagos. "Tú siempre igual. 'No, para mañana. No, para pasado', a ver si se le olvida. Voy a ver si ahorro. ¡Que no es nuestro!", recrimina él. Sin embargo, ella se excusa: "Cariño, de verdad que lo siento. Lo de Tatiana, o sea, te juro que entendí esa cifra".

Los documentos concluyen que, a veces, las conversaciones trataban directamente de dinero, mientras que en otras ocasiones utilizaban la palabra en clave como "folios", así como "chistorras" para referirse a los billetes de 500 euros, "soles" para los de 200 euros y "lechugas" para los de 100 euros.

