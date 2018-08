Ximo Puig, sobre la huelga de taxis: "El problema no se resuelve trasladando competencias"

COMUNIDAD VALENCIA | TAXISTAS

A Ximo Puig no le convence el traspaso de competencias sobre VTC a las comunidades autónomas. El presidente de la Comunidad Valenciana considera que no hay que dejar de lado las necesidades de los ciudadanos, y asegura que es necesario una mejora del servicio. También, mantiene que en Valencia " no hay un gran problema" respecto al conflicto de los taxistas.