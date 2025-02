Oriol Junqueras alaba la quita de la deuda y mantiene que Cataluña está infrafinanciada: "Los catalanes reciben mucho menos que otros territorios"

Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana, se sienta en el plató de Espejo Público para tomarse 'Un café con Susanna'. Considera que el acuerdo del Gobierno de 'asumir' la deuda de 83.252 millones de euros de todas las Comunidades Autónomas y perdonar casi 20 millones de euros a Cataluña es "bueno" y mantiene que el 80% del presupuesto de la Generalitat se destina a salud y educación y "ahí es donde irán estos recursos".

No entiende a quienes califican la suya como una mala gestión económica de Cataluña cuando "se está produciendo un crecimiento del PIB y están en récord histórico de exportaciones, de inversión, de tasa de ocupación y de inversión extranjera. "Ojalá todos pudiesen presentar unos resultados tan buenos como estos", reclama.

Junqueras fue condenado por malversación agravada dentro del procés y está inhabilitado como cargo público. Señala que en aquel momento el ministro de Hacienda dijo que no se habían gastado ni un céntimo de euros cuando y no se malversó nada. "Es la opinión expresada por el propio Tribunal Supremo que explicó que la condena se producía por la supuesta voluntad de haber querido gastar", añade.

"No puede ser que el modelo de financiación esté caducado y nunca se actualice"

Apunta Junqueras que el sistema de financiación no funciona y está caducado desde hace 12 años. Establece que quienes tienen la obligación de actualizarlo son el PP y el PSOE. "No puede ser que el modelo de financiación esté caducado y nunca se actualice y comporte que los ciudadanos reciban una cantidad de recursos muy diferente". "Los catalanes reciben mucho menos de lo que se recibe en otros territorios: los servicios públicos están infrafinanciados. Esto se corrige con un esfuerzo fiscal intenso y el objetivo debería ser que todos recibiesen los servicios públicos que merecen y son insuficientes".

Afirma que la primera vez que hubo una reducción de la deuda se produjo en el periodo de gestión de ERC. "El crecimiento de la economía fue mucho mayor que el de la deuda, si esto fuera siempre así cualquier deuda sería asumible".

El de ERC define el FLA (fondo de liquidez autonómico) como un acuerdo del Gobierno español por el que cobra intereses por aquello que ya era suyo.

"Las comunidades más infrafinanciadas son las del litoral mediterráneo"

Cree que Compromis tiene razón cuando apunta que las comunidades que sufren este modelo de financiación que infrafinancia hospitales y escuelas son estas comunidades del litoral mediterráneo como Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía, Baleares y Castilla- La Mancha. "Es normal que Compromis defienda su posición igual que lo hacia Ximo Puig".

"No aprobaremos ni los presupuestos de Sánchez ni los de Illa"

Desde REC no apoyarán ningún presupuesto: ni los de Sánchez ni los de Illa. Sostiene que no ha habido una aproximación a los presupuestos, sino un cumplimiento parcial de los acuerdos de investidura. "Cualquier persona de bien tiene que cumplir con sus acuerdos. No votaremos unos presupuestos porque estamos convencidos de que serán buenos si se incorporan muchos de los ingresos que deben derivarse al cumplimiento de algunos de estos acuerdos".

"Otra cosa es que por llegar a buenos acuerdos, si algún Gobierno tiene interés en presentar una ampliación de crédito asociada a la prórroga presupuestaria porque haya alguna inversión especialmente relevante, entonces estaremos encantados. Hay una medida que se llama ampliación de crédito para poder destinar más recursos a alguna cuestión especialmente relevante".

"Defender tus ideas siempre merece la pena"

Preguntado por su papel en el procés que le llevó a pasar 3 años y medio en la cárcel, sostiene que "defender tus ideas siempre merece la pena". Sigue defendiendo que son los ciudadanos quienes tienen que defender con su voto el futuro de su país. Cree que si según los datos el apoyo al independentismo está bajando según recoge el CIS catalán, el CEO, o Tezanos hay que convocar un referéndum para comprobarlo.

Prefiere no pronunciarse sobre la situación de Carles Puigdemont y mantiene que él le desea lo mejor a todo el mundo y su preocupación es "que la sociedad salga adelante viviendo en un mundo tremendamente complejo con la economía alemana en recesión, la francesa con un 6% de déficit. El contexto no acompaña y a pesar de ello hay aspectos relevantes de nuestra economía que deben servirnos de inspiración y permitirnos salir adelante".

