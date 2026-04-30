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Eduardo Rubiño responde al reto que Almeida propone a Más Madrid: "¿Se lo va a aplicar al PP?"

El portavoz de Más Madrid defiende en 'Espejo Público' el patrimonio de sus concejales tras revelarse que varios de ellos poseen entre cuatro y seis inmuebles: "Hay que matizar si son herencias o porcentajes".

Rubiño sobre el reto de la vivienda de Almeida

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Carina Verdú
Publicado:

El patrimonio inmobiliario de los concejales de Más Madrid ha saltado al centro del debate tras la propuesta de José Luis Martínez-Almeida. El alcalde de Madrid ha retado a la formación a que nadie en su lista electoral posea más de una vivienda, una iniciativa que ha provocado un intenso cara a cara en 'Espejo Público' con el portavoz adjunto del partido, Eduardo Rubiño.

El análisis de las propiedades

El programa ha realizado un barrido por el portal de transparencia del Ayuntamiento para comprobar si los ediles de Más Madrid superarían el "test de Almeida". Los datos arrojan un balance desigual: mientras tres concejales no tienen casa propia y otros cuatro (incluyendo a Rubiño y Rita Maestre) tienen solo una, el resto de la bancada posee varias propiedades.

El desglose muestra que un edil tiene dos casas, dos tienen cuatro inmuebles, otro declara cinco y un último concejal alcanza los seis bienes inmuebles. Ante estas cifras, Rubiño ha pedido no simplificar: "Habría que entrar en el matiz, porque hay casos en los que es el 25% de una propiedad o se están sumando garajes con pisos pequeños heredados", ha explicado.

"No vamos a colgar a nadie por tener dos casas"

Rubiño ha sido tajante al rechazar que su formación persiga a los propietarios particulares: "Nosotros no decimos que nadie pueda tener en este país más de una propiedad. No estamos diciendo que haya que colgar de la Plaza Mayor a una persona que tenga dos propiedades en su vida, faltaría más".

Sin embargo, sí ha defendido una mayor carga fiscal para quienes poseen un patrimonio elevado, independientemente de sus siglas: "Si alguien tiene más de cinco propiedades, pensamos que tiene que tener una imposición mayor. Es una norma de carácter general".

Contraataque al PP y Vox

En su defensa, el colaborador de 'Espejo Público' ha querido desviar el foco hacia la oposición, cuestionando si Almeida aplicaría su propia propuesta en las filas populares. "Me gustaría que repasáramos las propiedades de los diputados del PP y de Vox que ayer votaron en contra de la prórroga de los alquileres", ha sentenciado, zanjando que la situación personal de sus compañeros responde a realidades diversas que no invalidan su discurso político.

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