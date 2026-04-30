Cruz Sánchez de Lara, sobre el 'caso mascarillas': "Podría llevar al PSOE a la disolución"

El empresario y presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama ha vuelto a la carga contra el PSOE de Pedro Sánchez con acusaciones de financiación ilegal en medio del mediático juicio del 'caso mascarillas'.

La trama señala al Ejecutivo de haber llegado a un pacto con el gobierno venezolano de Maduro en el que se ofrecía apoyo a este a cambio de bonos de petróleo. Algo que Álvaro Nieto, ha explicado detenidamente en la mesa de Espejo Público.

Investigación secreta de la Audiencia Nacional

La trama, que actualmente esta siendo investigada por la Audiencia Nacional, se encuentra en una fase incipiente. Se sospecha que consistía en "comercializar crudo venezolano en Europa", expone Nieto. El director de The Objective detalla que este crudo debía de pasar por República Dominicana, ya que hay unas sanciones que impiden la comercialización de crudo venezolano en el continente europeo y, posteriormente, desde las Islas Canarias entraba en el país para poder comercializarlo como producto autóctono.

También se conoce que ha salido a la luz un proyecto teórico, en el archipiélago canario, de instalar una refinería para hacer mas fácil el proceso.

"Hablaríamos de un golpe a la democracia"

Cruz Sánchez de Lara, ofreciendo una perspectiva legal al supuesto entramado de los socialistas, añade que "en caso de que las alusiones de Aldama a ese pleito fueran ciertas ya no hablaríamos de un juicio vergonzoso como este, sino que hablaríamos de un golpe a la democracia que en un caso extremo y como condena accesoria podría llevar a la disolución del PSOE". Algo que tilda como "gravísimo" para la democracia española.

Al analizar los ingresos de naturaleza privada del PSOE y al adentrarse en lo referido al crudo venezolano, no solo se pone en el punto de mira el fraude al IVA sino los ingresos que van dirigidos directamente para el PSOE porque les han regalado la materia prima, recalca Nieto.

Ante esto, Sánchez de Lara manifiesta que la trama no supondría "hablar solo de un gobierno corrupto, sino de una quiebra del Estado de derecho".

Álvaro Nieto concluye que el empresario "tiene un conocimiento enorme de Venezuela, de hecho, es experto por la relación cercana que tiene con Delcy Rodríguez", tal y como evidencian los mensajes de la UCO que han salido a la luz.

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