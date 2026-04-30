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Mejores Momentos | 30 de abril

El gran premio hace que Luis consiga otro panel de más de 1.000€

Un televisor 4K, valorado en 1.100€, sitúa al concursante con más de 2.000€ en su marcador global.

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El gran premio hace que Luis consiga otro panel de más de 1.000€

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Adrián Moreno
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Tras el fallo de Rut, el turno ha pasado a Luis. El madrileño ha caído en un gajo de 75€ que, al estar repetido, le ha permitido acumular 300€, que han pasado a ser 250€ cuando el concursante ha comprado una vocal que le ayudara a resolver el panel.

Con 250€, lejos de querer resolver, Luis ha puesto el ojo en la primera parte del gran premio que le faltaba para completar el gajo del televisor. Una vez ha caído en la otra parte y ha levantado el premio, Luis no ha dudado en resolver el panel.

El concursante del atril rojo ha logrado resolver este panel por 1.350€ gracias al gran premio del televisor 4k, lo que le coloca en cabeza de cara a jugar la final con un marcador total de 2.825€.

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